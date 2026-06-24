Jaka Lakovic ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del La Laguna Tenerife. Lakovic empieza su nueva etapa en la ACB con el equipo tinerfeño tras varias temporadas en el Dreamland Gran Canaria tras varias temporadas

La Laguna Tenerife ha presentado a Jaka Lakovic como nuevo entrenador del equipo. Inicia su nueva etapa en la máxima categoría del baloncesto español al frente del equipo tinerfeño, tras varias temporadas dirigiendo al Dreamland Gran Canaria y tras la marcha de Txus Vidorreta.

El técnico esloveno se encargará del conjunto aurinegro para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera. Por delante tiene como reto mantener al La Laguna Tenerife entre los grandes referentes del baloncesto español y europeo.

El presidente del La Laguna Tenerife, Aniano Padrón (i), junto a Jaka Lakovic (d) durante su presentación como nuevo entrenador del La Laguna Tenerife / Todo Goles Radio / La Radio Canaria

Trayectoria de Jaka Lakovic

A sus 48 años, Lakovic cuenta con una amplia trayectoria tanto como jugador como entrenador. Durante su etapa en las canchas militó en equipos de primer nivel como el FC Barcelona y el Panathinaikos, conquistando una Euroliga, dos Ligas ACB y varios títulos nacionales. Como técnico, logró la histórica Eurocup con el Dreamland Gran Canaria en 2023 y acumula más de 130 partidos dirigidos en la Liga Endesa.

Su llegada marca el comienzo de una nueva etapa para el CB Canarias después de una década marcada por los éxitos de Vidorreta, que llevó al equipo a conquistar dos Basketball Champions League, dos Copas Intercontinentales y a consolidarse entre los clubes más competitivos de la ACB.