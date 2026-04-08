La entidad claretiana pone fin a la etapa del técnico esloveno después de cuatro temporadas y cuando se encuentra a tan solo un partido de los puestos de descenso a Primera FEB. Víctor García será el sustituto en el banquillo

El Club Baloncesto Gran Canaria destituye a Jaka Lakovic debido a la racha negativa en la Liga ACB. La directiva empezó a tomar la decisión tras perder contra el San Pablo Burgos y situarse al borde del descenso a Primera FEB. Jaka Lakovic deja al equipo con un balance de siete victorias y dieciocho derrotas en Liga Endesa 25-26.

El CB Gran Canaria despide a Jaka Lakovic / Dreamland Gran Canaria

La derrota ante el San Pablo Burgos por 95-109 sentenció el futuro del entrenador en la isla.

La directiva comunicó el cese al preparador esloveno en las últimas horas tras varios movimientos internos. Lakovic finaliza así una etapa de cuatro años donde dirigió un total de 129 encuentros ligueros. Su registro final en la competición nacional presenta 62 triunfos y 67 derrotas.

El técnico afirmó sentirse con fuerzas para revertir la situación tras el último choque en el Gran Canaria Arena. Sin embargo, el club optó por un cambio de rumbo para afrontar las nueve jornadas restantes.

El equipo amarillo además esta temporada estuvo ausente en la Copa del Rey y fue eliminado en la ronda de top 16 en Liga de Campeones.

Víctor García es el sustituto

Víctor García, hasta ahora segundo entrenador del cuadro claretiano, se hará cargo del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador, ha anunciado el club amarillo en un comunicado.

El legado de un técnico ganador

Lakovic deja títulos en las vitrinas del club tras conquistar el título de la EuroCup. Bajo su mando, el equipo alcanzó también una final europea y unas semifinales de la Copa del Rey. Estos logros representan una de las páginas más brillantes en la historia amarilla.

Su capacidad táctica permitió al Gran Canaria competir al máximo nivel continental durante las últimas campañas. No obstante, la irregularidad en la presente Liga ACB desgastó la confianza de los dirigentes insulares. El club agradece ahora los servicios prestados por el profesional durante su estancia.

La afición despide a un entrenador que elevó el estatus internacional del Club Baloncesto Gran Canaria. El esloveno supo gestionar momentos de máxima presión en torneos de eliminación directa. Su salida marca el cierre de un ciclo exitoso pero condicionado por la liga.

Jaka Lakovic aterrizó en la isla en el verano de 2022, procedente del Ratiopharm Ulm alemán, y, según ha indicado el club, ha «dejado una huella imborrable en la historia del club».

«El Club Baloncesto Gran Canaria agradece la profesionalidad y el compromiso mostrados por el técnico en estos cuatro años, y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales», resaltan desde la entidad.