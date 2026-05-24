El sumo pontífice visitará Tenerife el próximo 12 de junio y hará un encuentro en la Plaza del Cristo

Ante la histórica visita del papa León XIV a Canarias, muchos fieles buscan una manera de conservar el recuerdo más allá de una simple fotografía.

En Tenerife, además del merchandising oficial del evento, la Librería Diocesana de La Laguna ha lanzado una colección exclusiva de artículos conmemorativos inspirados en la llegada del sumo pontífice.

Elaboraciones artesanales

Con el paisaje de la isla y el Teide como protagonistas del diseño, esta iniciativa apuesta por reflejar la identidad tinerfeña en cada detalle.

“Queríamos que Tenerife tuviera un sello”, explica Elsa Ávila, directora general de Librerías Diocesanas, donde destaca que todos los productos han sido elaborados artesanalmente por creadores locales.

La Librería Diocesana de La Laguna lanza artículos exclusivos por la visita de León XIV. Informativos RTVC

Entre los artículos disponibles se encuentran biografías de León XIV, llaveros, velas, rosarios, camisetas, bolsos y libretas, piezas únicas realizadas “con mucho mimo y mucho amor”.

Para algunos visitantes, estos recuerdos tienen un valor emocional y también simbólico. “Me llevo esta agendita para escribir alguna cosita y tener un recuerdo”, comenta una clienta.

Otros aprovechan para prepararse de cara al gran acontecimiento religioso. “Hay gente que quiere ir con su camiseta”, señalan desde el establecimiento. Una propuesta que busca que una parte de esta visita histórica permanezca para siempre en la isla.