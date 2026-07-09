El ministro Torres, estima que aún son necesarios entre 200 y 250 millones de euros para compensar los daños en terrenos e infraestructuras agrarias tras la erupción volcánica en La Palma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se comprometió este jueves a buscar “todos los mecanismos presupuestarios y de otra índole” para completar la reconstrucción del sector primario de La Palma.

El anuncio se produjo tras una reunión con representantes del sector, quienes le trasladaron un documento con las actuaciones que consideran necesarias para finalizar la recuperación de las explotaciones agrarias afectadas por la erupción volcánica.

Según explicó el ministro, las necesidades pendientes ascienden a entre 200 y 250 millones de euros, destinados a compensar el 100 % del valor de los terrenos, así como las conexiones de agua y otras infraestructuras dañadas.

Torres se compromete a buscar financiación para culminar la reconstrucción del sector primario de La Palma. Gobierno de Canarias

Reconstrucción de La Palma

Torres recordó que ya se han abonado las ayudas correspondientes a las primeras viviendas, prácticamente todas las de las segundas residencias y las destinadas al sector primario, aunque aún queda una parte del proceso por completar.

En el encuentro participaron representantes de varios ministerios y del Gobierno de Canarias. Torres reiteró el compromiso del Ejecutivo de concluir durante esta legislatura la reconstrucción de La Palma y aseguró que trabajará para encontrar la financiación necesaria que permita atender las demandas pendientes del sector agrario.