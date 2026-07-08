La mayoría del Parlamento canario señala a Torres como responsable político del caso mascarillas

El dictamen de la comisión de investigación se aprobó con los votos de CC, PP y Vox

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el «caso mascarillas», que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG, que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su «fortaleza electoral».

Responsabilidad en el Ejecutivo regional

El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, comparece ante la comisión de investigación por el caso mascarillas. Imagen de archivo Europa Press

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta «de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad», según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.