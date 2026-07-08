La mayoría del Parlamento canario señala a Torres como responsable político del caso mascarillas

El dictamen de la comisión de investigación se aprobó con los votos de CC, PP y Vox
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el «caso mascarillas», que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.
CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG, que consideran que el dictamen no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su «fortaleza electoral».
Responsabilidad en el Ejecutivo regional
El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.
El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta «de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad», según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.