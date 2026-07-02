Torres: Si Santa Cruz de Tenerife no retira el monumento a Franco en seis meses, lo hará el Estado

El conocido monumento a Franco de la capital tinerfeña tiene escasez de valor artístico o arquitectónico y se pide su retirada por el simbolismo de la misma

Ángel Victor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, afirmó este jueves que si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no retira el conocido como Monumento a Franco lo hará la Administración General del Estado y con un coste subsidiario al ente municipal.

En declaraciones a los medios, tras reunirse con la Asociación de Memoria Democrática de Tenerife, Torres afirmó en cualquier caso que está «convencido» de que el Ayuntamiento lo va a retirar tras todos los documentos técnicos que señalan que la escultura no tiene valor artístico o posibilidad de ser Bien de Interés Cultura y tras la inclusión en el catálogo de vestigios del Ministerio.

«Espero que se haga antes de los seis meses. ¿Qué sentido tiene que se mantenga en vía pública un monumento de exaltación del franquismo que no tiene valores artístico y arquitectónicos? Cualquier demócrata lo que estará deseando es que no se exhiba», manifestó Torres.

Escasez de valor artístico o arquitectónico

El ministro agregó que ha tenido interlocución con el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, durante todo el proceso, por lo que se ha mostrado sorprendido de que el regidor le acusase de «política chunga».

Torres negó que el interés por retirar la escultura de Juan de Ávalos sea «partidista», pues las tesis de los funcionarios del Gobierno de España y del de Canarias respecto a la escasez de valor artístico o arquitectónico de la obra «son las mismas» pese a ser ambas administraciones de distinto color político.

«Yo creo que todos podemos alegrarnos de que queden fuera de nuestras vías insignias y monumentos que nunca debieron construirse ni exhibirse porque simbolizan el fascismo y la dictadura», ha concluido Torres.

Imagen de archivo del monumento a la Victoria, conocido popularmente como el monumento a Franco. EFE

Piden más educación y conciencia

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, nieta del José Carlos Schwartz, último alcalde republicano de Santa Cruz y asesinado por el bando sublevado, se ha mostrado confiada en que, tras muchos años, el monumento se retire dentro del plazo de seis meses dado por el Gobierno de España.

«Creo que va a ser muy difícil aplazarlo, pero si el Ayuntamiento de Santa Cruz lo intenta… El alcalde a mí me dice una cosa, me dijo que estaba dispuesto, y luego ha dicho que no. Llevamos así años. El monumento es un insulto a la democracia y a la libertad», señaló Pérez Schwartz.

También apuntó que en la reunión con el ministro han abordado la posibilidad de buscar cuerpos de represaliados en el fondo marino de Santa Cruz de Tenerife y en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, con georradares.

Pérez Schwartz también subrayó la necesidad de llevar a cabo más labores de educación y concienciación de la etapa franquista entre la población joven.