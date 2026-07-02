El Ayuntamiento de Teror presenta el cartel anunciador, obra de Emérita Santana, y adelanta parte del programa de actos de la Fiesta del Pino

El reconocido pediatra terorense Luis Peña Quintana será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas del Pino 2026 el próximo 28 de agosto.

El Ayuntamiento de Teror presentó este jueves al 79º pregonero de la festividad, que este año estrena la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, junto al cartel anunciador, realizado por la artista Emérita Santana Sánchez. Durante el acto, Peña aseguró que asume el encargo “con humildad y gran responsabilidad” y expresó su orgullo por representar a su municipio.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, destacó la trayectoria profesional y humana del pregonero, mientras que la concejala de Festejos, Angharad Quintana, puso en valor la obra de Emérita Santana, quien explicó que el cartel busca reflejar el reencuentro entre generaciones unidas por la tradición de El Pino.

El doctor Luis Peña será el pregonero de las Fiestas del Pino 2026. Ayuntamiento de Teror

Se avanzó parte de la programación de las fiestas

La presentación estuvo acompañada por una actuación de música canaria a cargo de la solista Ana Falcón, el timplista Daniel Díaz y el guitarrista Kevin González.

El Consistorio también avanzó parte de la programación de las fiestas, que se desarrollarán del 23 de agosto al 27 de septiembre.

Entre los actos previstos figuran la Feria de Ganado, el Festival de Arte en la Calle “En Pie”, actividades infantiles, exposiciones y varios conciertos, con actuaciones de Soge Culebra, Bejo, Rodrigo Fénix y Elo Minetti, además de Nena Daconte, un tributo a Manuel Carrasco, Seguridad Social y Cali y El Dandee. La programación se completará con citas tradicionales como la Subida de la Bandera, el Día de las Marías y la Verbena Canaria.