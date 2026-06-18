La princesa visita el emblemático acuario grancanario junto a sus compañeros de la Academia Militar en su viaje de fin de curso

La princesa Leonor visitó esta mañana el acuario Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canaria. La heredera al trono acudió junto a sus ochenta compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. Esta actividad forma parte de su viaje de fin de curso por el archipiélago canario.

Dos guaguas trasladaron a los alumnos de la academia militar hasta las puertas del recinto marino. Nada más bajarse del transporte, el grupo de guardias marinas se dirigió hacia la entrada principal. En la gran escalerilla exterior del edificio posaron para la tradicional fotografía oficial de este viaje.

La princesa Leonor mostró una actitud muy sonriente y cercana en todo momento con los medios de comunicación. Los fotógrafos capturaron su complicidad con el resto de los estudiantes durante la mañana. Esta cercanía repite la imagen que la heredera ha dejado en las anteriores etapas de su visita.

Por su parte, el acuario Poema del Mar figura en las listas internacionales como uno de los espacios más espectaculares del planeta. Las instalaciones albergan cientos de especies marinas que llamaron la atención de toda la promoción.

Sorpresa mayúscula entre los escolares

La presencia de la princesa Leonor alteró de forma positiva la rutina diaria de este punto turístico. Varios grupos de escolares de la isla también realizaban una excursión programada en el mismo horario. Los visitantes locales mostraron su asombro al enterarse de la identidad de los ilustres visitantes.

«Me sorprende porque no me lo esperaba, y me alegra que venga a las Islas Canarias», explicaba una de las locales.

La misma añadió que este viaje sirve para que la futura reina conozca mejor nuestra tierra y nos represente. Los jóvenes canarios valoraron de forma muy positiva el recorrido de la heredera por el archipiélago.

Asimismo, otros visitantes empatizaron con el intenso nivel de exigencia que soporta la hija del rey Felipe VI. «Le viene bien para relajarse y para deshacerse de los nervios», comentaba a las puertas del centro.

Visita a Tejeda

La princesa Leonor visitó, durante la mañana del miércoles, el municipio de Tejeda junto a sus compañeros de la Academia Militar. Los jóvenes recorrieron el casco histórico y los puntos más emblemáticos a primera hora, sorprendiendo gratamente a todos los residentes de la zona. Esta ruta formativa y de ocio continuará mañana por otros puntos de la geografía isleña.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La llegada del grupo de alumnos de la Academia Militar revolucionó el centro de la localidad desde tempranas horas. Por consiguiente, los vecinos mostraron su asombro al descubrir a la alférez Leonor caminando con total normalidad por sus calles. La joven aprovechó el paseo para fotografiarse en los rincones más característicos del pueblo.

Posteriormente, la comitiva visitó uno de los establecimientos tradicionales de la zona cumbrera para degustar la repostería local. Sin embargo, la alférez no seleccionó las populares palmeras que habitualmente buscan los turistas en este lugar. La princesa prefirió comprar una milhoja de turrón artesanal.

Las dependientas del local hostelero manifestaron su asombro ante la cercanía y la rapidez de la inesperada clienta. Asimismo, una de las trabajadoras afirmó que la joven demostró una educación excelente durante su estancia en la tienda. Las vecinas del casco histórico compartieron su profunda alegría por esta relevante visita institucional.

Recorrido por el Pico de las Nieves

Después de la parada gastronómica, el grupo militar continuó su itinerario hacia las zonas más altas de la isla. Por este motivo, los jóvenes oficiales se desplazaron en guagua hacia el conocido Pico de las Nieves. Allí disfrutaron de los espectaculares paisajes que ofrece la cumbre de Gran Canaria.

Minutos más tarde, los testigos presenciales observaron el regreso de los alumnos de la Academia hacia el casco urbano de Tejeda. No obstante, la alférez Leonor ya no acompañaba al resto de sus compañeros de promoción en este tramo final del trayecto. El grupo continuó el itinerario establecido de manera autónoma.

Finalmente, la guagua partió con el resto de los estudiantes hacia nuevas localizaciones de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, los jóvenes oficiales seguirán descubriendo los parajes insulares durante la jornada de mañana.

La princesa Leonor visita Teror con el alumnado de la Academia General del Aire y del Espacio

La princesa Leonor acompañó a sus 71 compañeros de la 78ª promoción de la AGA de forma discreta, evitando cualquier representación oficial de la Casa Real, como una alférez más de la promoción. Visitó la Basílica, pudo ver de cerca la imagen de la Virgen del Pino y realizó un recorrido guiado por el casco de Teror

Vídeo RTVC.

El alumnado de la 78ª promoción de alféreces de 4º curso de la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (AGA, Murcia) realizó este martes una visita a Teror. Lo hizo dentro del programa de viaje de fin de estudios.

En el grupo, formado por 72 alumnos/as y varios profesores, con el Coronel Ajenjo al frente, se encontraba la princesa Leonor, que junto a sus compañeros/as fueron recibidos por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acompañado del primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, el párroco de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, y representantes municipales.

La heredera al trono acompañó a sus 57 compañeros y 14 compañeras de la Academia de forma discreta, evitando cualquier representación oficial de la Casa Real, como una alférez más de la promoción. Visitó la Basílica de Teror, pudo ver de cerca la imagen de la Virgen del Pino y realizó un recorrido guiado por el casco histórico de Teror .

Tras un encuentro entre el Comisionado de la Academia General del Aire y representantes del Ayuntamiento de Teror en la Casa Consistorial, donde se agradeció mutuamente la visita con entregas de recuerdos, los/as alféreces realizaron una foto ante la Basílica del Pino y una visita guiada desde la Oficina de Información Turística de Teror por el entorno de la Basílica.

Su primera visita a Teror

Ha sido la primera vez que la heredera al trono visita Teror, pero no Gran Canaria, siendo ésta su tercera estancia. Su primera visita a la isla la realizó en enero de 2025, durante su formación militar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, cuando realizó una escala en Las Palmas de Gran Canaria junto al resto de guardiamarinas antes de poner rumbo a Salvador de Bahía (Brasil). Tras haber concluido su formación en la AGA, en la base aérea de la localidad murciana de San Javier, el próximo curso estudiará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, que empezará en septiembre como todos los alumnos.

Imagen de alumnado con las autoridades locales.

La princesa Leonor ha visitado Teror como alférez, y no como alteza, como una alumna más de la Academia General del Aire. Por ello, la Casa Real había solicitado que la agenda fuera privada, sin ningún evento comunicado al público ni convocado a la prensa.

Parada tradicional en Teror

Es tradición que el alumnado de las distintas promociones de la AGA visiten Teror y la Basílica del Pino en su viaje de fin de estudios a Gran Canaria, como hacen todos los años.

Desde su llegada a la isla el pasado domingo 14 de junio y hasta el viernes 19 de junio, realizarán por la isla diversas visitas culturales y a instalaciones del ejército del Aire, además de disfrutar de la playa. La estancia en el Archipiélago se enmarca como una actividad más dentro del calendario académico y militar, que culmina la finalización de una etapa clave en la instrucción.

Los futuros pilotos que acabarán su formación el próximo curso, entre ellos alguno/a canario/a, permanecen desde el pasado fin de semana en Gran Canaria en el viaje de final de curso, visitando en la isla las distintas unidades militares del ejército del Aire, y al mismo tiempo conociendo y disfrutando de los encantos de la isla, con visitas como la que realizaron a Teror.