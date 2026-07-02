En Directo Última actualización el 02-07 10:00

Venezuela | 27 españoles fallecidos y 137 desaparecidos El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros. Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas «todas las líneas de emergencia consular«, que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y «se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen».

Venezuela | Chef José Andrés: «No es solo cocinar, es que cada día la gente coma» El reconocido chef español José Andrés está ya en Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados por los terremotos de la semana pasada. «Al final no es solo cocinar, es tener el sistema de infraestructura para que cada día la gente reciba la comida que necesita y seguiremos incrementando cada día el número de restaurantes», dijo el chef tras bajar del avión en el aeropuerto de la ciudad de Valencia (Venezuela). «Estamos aquí desde el primer día, estamos ya en bastantes localidades. Tenemos una respuesta de alimentos y de agua que día a día va cambiando y va incrementando cubriendo las necesidades de la población, puede ser en hospitales, puede ser en campamentos que se están montando de gente que ha perdido sus casas o gente que simplemente tiene miedo de estar viviendo bajo techo hasta que no paren ya esos terremotos que siguen sucediendo días e inclso semanas después», detalló José Andrés.

Venezuela | Siete bomberos españoles dejan el país tras cinco días de rescates Un equipo de siete bomberos ha dejado Venezuela, después de permanecer cinco días en labores de rescate en la zona más devastada por los terremotos. «Ha sido un trabajo intenso, hemos estado trabajando prácticamente tres días consecutivos sin parar», dijo Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos para el Mundo de España. Mantero explicó que el equipo, que llegó a Venezuela con dos mascotas, intensificaba su búsqueda durante las noches, luego de las 18:00 hora locale (22:00 GMT) hasta el amanecer del día siguiente, debido a que en el día las altas temperaturas del estado costero de La Guaira, complicaban las labores de rescate. «Desgraciadamente no hemos podido encontrar a personas con vida«, indicó el bombero, quien destacó que «la destrucción de la zona» donde se encontraban, Playa Grande y Caraballeda, «ha sido generalizada» y «máxima en todos los edificios». «Casi todos los edificios estaban colapsados y estaban afectados», remarcó Matero que también agradeció por la solidaridad del pueblo venezolano, que le dio alimentos al equipo. Un rescatista trabaja con un perro de búsqueda y rescate en el sitio de un edificio derrumbado después de los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. REUTERS/

Venezuela | Continúan las labores de rescate La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos. «Tenemos esperanza y fe«, dijo la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza. La líder chavista dio estas declaraciones cuando un grupo de rescatistas de varios países llevan más de 60 horas en una operación de salvamento de un superviviente que se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos. Rodríguez aseguró que su país vive «una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia» y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a «socorrer y dar vida». El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).