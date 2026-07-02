RTVC continúa con su despliegue contando la última hora en directo, minuto a minuto
10:00 Día: 02-07-2026
Venezuela | 27 españoles fallecidos y 137 desaparecidos
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.
Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas «todas las líneas de emergencia consular«, que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y «se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen».
09:45 Día: 02-07-2026
Venezuela | Chef José Andrés: «No es solo cocinar, es que cada día la gente coma»
El reconocido chef español José Andrés está ya en Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados por los terremotos de la semana pasada.
«Al final no es solo cocinar, es tener el sistema de infraestructura para que cada día la gente reciba la comida que necesita y seguiremos incrementando cada día el número de restaurantes», dijo el chef tras bajar del avión en el aeropuerto de la ciudad de Valencia (Venezuela).
«Estamos aquí desde el primer día, estamos ya en bastantes localidades. Tenemos una respuesta de alimentos y de agua que día a día va cambiando y va incrementando cubriendo las necesidades de la población, puede ser en hospitales, puede ser en campamentos que se están montando de gente que ha perdido sus casas o gente que simplemente tiene miedo de estar viviendo bajo techo hasta que no paren ya esos terremotos que siguen sucediendo días e inclso semanas después», detalló José Andrés.
09:25 Día: 02-07-2026
Venezuela | Siete bomberos españoles dejan el país tras cinco días de rescates
Un equipo de siete bomberos ha dejado Venezuela, después de permanecer cinco días en labores de rescate en la zona más devastada por los terremotos. «Ha sido un trabajo intenso, hemos estado trabajando prácticamente tres días consecutivos sin parar», dijo Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos para el Mundo de España.
Mantero explicó que el equipo, que llegó a Venezuela con dos mascotas, intensificaba su búsqueda durante las noches, luego de las 18:00 hora locale (22:00 GMT) hasta el amanecer del día siguiente, debido a que en el día las altas temperaturas del estado costero de La Guaira, complicaban las labores de rescate.
«Desgraciadamente no hemos podido encontrar a personas con vida«, indicó el bombero, quien destacó que «la destrucción de la zona» donde se encontraban, Playa Grande y Caraballeda, «ha sido generalizada» y «máxima en todos los edificios». «Casi todos los edificios estaban colapsados y estaban afectados», remarcó Matero que también agradeció por la solidaridad del pueblo venezolano, que le dio alimentos al equipo.
09:05 Día: 02-07-2026
Venezuela | Continúan las labores de rescate
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en su país, tras una semana de los fuertes terremotos que causaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.
«Tenemos esperanza y fe«, dijo la mandataria en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que condecoró a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza. La líder chavista dio estas declaraciones cuando un grupo de rescatistas de varios países llevan más de 60 horas en una operación de salvamento de un superviviente que se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos.
Rodríguez aseguró que su país vive «una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia» y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a «socorrer y dar vida».
El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).
08:16 Día: 02-07-2026
Venezuela | Delcy Rodríguez decretó siete días de luto oficial por las víctimas
Se cumplió una semana desde que ocurriese el doble terremoto que ha dejado más de dos mil víctimas mortales en Venezuela y miles de heridos. Ha sido el peor desastre que ha vivido el país. Este miércoles, la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto oficial por las víctimas.
RTVC continúa con su despliegue contando minuto a minuto lo que ocurre en el país. Además dos equipos de Televisión Canaria se encuentran en Caracas para contar desde allí todo lo que ocurre en el país y cómo están sucediéndose las laboras de rescate.