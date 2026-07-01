Las afectadas solo presentaron contusiones leves y no tuvieron que trasladarlas a ningún centro sanitario

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató este miércoles a dos bañistas que se encontraban en apuros en una playa en la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide.

El servicio de urgencias 1-1-2 ha informado que el incidente ha ocurrido sobre las 13:47 horas y las afectadas son dos mujeres de 42 y 21 años, ambas con contusiones de carácter leve.

Un helicóptero del GES rescata a dos bañistas en apuros en Los Gigantes. Imagen de archivo

La dotación del helicóptero del GES rescató y evacuó a las afectadas hasta la helisuperficie de Adeje donde las atendieron en una ambulancia del SUC (Servicio de Urgencias Canario).

Tras su aterrizaje, el personal del SUC valoró y asistió a las dos mujeres sin que precisaran traslado a ningún centro sanitario.

Durante el rescate, el CECOES 112 activó también al equipo de Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo y Guardia Civil.