Estas papeleras se han instalado en la Villa de Moya, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Adeje, La Matanza de Acentejo y Yaiza

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, ha culminado la instalación de 54 papeleras inteligentes con sistema de autocompactación en ocho municipios del archipiélago, según informó la Consejería de Turismo y Empleo.

Canarias instala 54 papeleras inteligentes para optimizar la recogida de residuos. Imagen del Gobierno de Canarias

Esta actuación también permitirá mejorar la recogida selectiva de residuos, optimizar los servicios de limpieza y avanzar en la modernización sostenible de los espacios turísticos, según indicaron en un comunicado.

Papeleras en puntos estratégicos

Ignacio Solana, consejero delegado de Gesprotur, destacó la buena acogida que ha tenido el proyecto y su potencial para extenderse al conjunto de Canarias.

Según Solana, las papeleras se han ubicado en puntos estratégicos, seleccionados de forma conjunta con los ayuntamientos para garantizar su funcionalidad y dar servicio a las zonas de mayor interés turístico.

Las papeleras inteligentes también incorporan un sistema de autocompactación alimentado mediante energía solar que multiplica su capacidad de almacenamiento respecto a una papelera convencional, lo que reduce la frecuencia de vaciado y favorece una gestión más eficiente de la recogida de residuos.

Además, estas papeleras disponen de sensores que monitorizan en tiempo real el nivel de llenado, permitiendo optimizar las rutas de los servicios de limpieza, mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental asociado a los desplazamientos de los vehículos de recogida.

En esta primera fase, las papeleras inteligentes se han instalado en la Villa de Moya, en Gran Canaria; Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Adeje y La Matanza de Acentejo, en Tenerife; y Yaiza, en Lanzarote.

Por otro lado, la actuación fue adjudicada a la empresa Future Street España, S. L., por un importe total de 219.144,90 euros.