El Servicio Canario de Salud desplegará la próxima semana una amplia red de unidades móviles en distintos municipios y mantendrá operativos los puntos fijos

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado esta semana al conjunto de la población la importancia de acudir a donar con regularidad, especialmente, durante los meses de verano, para mantener las reservas de hemoderivados de los hospitales de Canarias.

Unidad móvil para la donación de sangre en Canarias / Gobierno de Canarias

Así, el Servicio Canario de Salud desplegará la próxima semana una amplia red de unidades móviles en distintos municipios. También mantendrá operativos los puntos fijos de donación distribuidos por todas las islas. Bajo el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía, según informa el departamento regional en una nota.

Este sábado, se podrá donar en Tenerife en el punto de donación en el Centro de Salud de San Isidro. En el caso de Gran Canaria, estarán operativos el punto de donación del Hospital Doctor Negrín y el del Hospital Insular.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, el sábado y el domingo. El teléfono de contacto es el 922 678 670. También estará operativo sin cita previa el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria mañana sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

La próxima semana

La próxima semana permanecerá operativo el punto de donación del Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava. El horario será el lunes de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 y de martes a viernes de 17:15 a 20:30 horas.

Durante la semana también continuará activa la campaña de Tejina. La unidad móvil se mantiene instalada en la plaza Manuel Hernández, en el cruce de El Ramal. Además, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes.

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

Puntos fijos

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También se puede donar en el Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

En Gran Canaria

La próxima semana se celebrará una nueva campaña en Gáldar. En esta ocasión, se ha habilitado un punto de donación en el Casino de la localidad, donde se realizarán extracciones de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Otra unidad móvil se instalará de lunes a miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente, en la calle Tenerife-esquina Albareda, en la playa de Las Canteras. El horario será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

El jueves, viernes y sábado se podrá donar sangre en otra unidad instalada en la Avenida de San Nicolás-esquina Villa de Agaete. El jueves el horario será de 16:15 a 20:30, el viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 y el sábado de 9:15 a 13:30 horas.

El 20 y 21 de agosto estará operativo el punto de donación del Centro Comercial Alcampo. El jueves de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 y el viernes de 16:30 a 21:00 horas.

Puntos fijos

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto lunes y martes de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15, miércoles de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas, el Hospital Materno Infantil de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar, solicitando cita previa en el teléfono 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Otras islas

La semana que viene estará abierto el punto de donación del Centro Comercial Deiland, en Lanzarote.El horario será de lunes a jueves de 16:30 a 21:00 y el viernes de 9:30 a 13:30 horas. Además, estará operativo el punto fijo de donación de sangre, ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Del 17 al 21 de agosto tendrá lugar una campaña en La Oliva, en Fuerteventura. La unidad móvil se instalará en Corralejo, en la Avenida Nuestra Señora del Carmen, de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas. Además, permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. El horario será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

La próxima semana continúa la campaña de donación en La Palma. El lunes la unidad móvil se ubicará junto al Ayuntamiento de El Paso de 15:45 a 21:00 horas. De martes a viernes se trasladará hasta la Avenida Dr Fleming de Los Llanos de Aridane. El horario será martes de 16:00 a 21:00, miércoles y jueves de 15:30 a 21:00 y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

En La Gomera, en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos). En El Hierro se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que dispone de un punto fijo de extracción, los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.