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Fontanales, en Moya, se convierte este fin de semana en escaparate del producto local con la Feria KM.0 Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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La cita reúne a más de 45 productores, en Fontanales, procedentes de diferentes puntos de Gran Canaria

Fontanales se convierte este fin de semana en punto de encuentro para el producto local con una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria, en la explanada del Colegio de Fontanales, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Imagen archivo RTVC.

La cita reúne a más de 45 productores procedentes de diferentes puntos de Gran Canaria, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer, degustar y adquirir una amplia variedad de productos de proximidad, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Llegada de visitantes

La organización ha habilitado además servicios de transporte para facilitar la llegada de visitantes. La feria cuenta con una guagua circular gratuita alrededor de Fontanales durante ambas jornadas, mientras que también existe un servicio de transporte desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el recinto ferial.

La Feria KM.0 Gran Canaria continuará este domingo, 16 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, invitando a vecinos y visitantes a acercarse a Fontanales y descubrir una muestra representativa de la calidad, diversidad y tradición del sector agroalimentario de la isla.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Moya y Elipse y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias dentro del proyecto Dinamiza Rural.

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