La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 33ª edición en Telde

Imagen cedida.

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado este sábado la 33ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, que se celebra durante todo el fin de semana en el Parque Urbano de Melenara (Telde). El encuentro reúne a 40 productores de toda la isla, de los cuales 20 pertenecen al municipio anfitrión, consolidando a esta cita como uno de los principales escaparates del producto local y de proximidad.

Economía local

La institución insular ha destacado en una nota la importancia de este tipo de espacios, que permiten acercar al público «el trabajo y el esfuerzo de quienes sostienen el tejido productivo de Gran Canaria». De este modo, se prevé que la Feria Km.0 no solo impulse la economía local y la sostenibilidad, sino que ponga el valor el producto de kilómetro cero y por los productores de la isla.

En esta edición, la Feria Km.0 dirigirá su mirada hacia la costa con el propósito de reconocer la labor del sector pesquero artesanal. Así, la Cooperativa de Pescadores de Melenara ocupa un lugar destacado en el recinto, como símbolo de la conexión «entre el mar y la economía local, y de la relevancia del municipio de Telde como uno de los principales núcleos pesqueros de Gran Canaria».

Productos del municipio

Además de la representación pesquera, los asistentes pueden disfrutar de una amplia muestra de productos elaborados en el municipio, como los vinos de Bodega La Higuera Mayor, Bodega Hinojo y Señorío de Cabrera, la miel de Colmenar La Violeta, los helados artesanales de Helados El Canario, las mermeladas de Isla Bonita o los quesos de Lomo Gallego, entre otros muchos.