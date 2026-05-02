La Feria de Vacaciones de Verano reunirá a más de 30 empresas turísticas y ofrecerá descuentos y ventajas exclusivas del 2 al 4 de mayo

La Feria de Vacaciones de Verano reunirá a más de 30 empresas turísticas y ofrecerá descuentos y ventajas exclusivas del 2 al 4 de mayo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La Rambla de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este 2 de mayo la XII edición de la Feria de Vacaciones de Verano, organizada por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Viajes El Corte Inglés.

El evento, que se prolongará hasta el día 4, reúne a más de 30 empresas del sector turístico con el objetivo de acercar al público las principales ofertas para planificar sus vacaciones.

La cita, ya consolidada en el calendario turístico regional, coincide con las fiestas fundacionales de la ciudad y se celebra por segundo año consecutivo en este enclave de Santa Cruz de Tenerife.

Amplia programación de ocio

Durante los tres días, los asistentes podrán acceder a condiciones exclusivas como descuentos de hasta el 35%, promociones especiales y facilidades de pago para la reserva de viajes.

Además de la oferta comercial, la feria contará con una amplia programación de ocio para todos los públicos, con actividades de animación, actuaciones musicales, concursos y propuestas familiares.

Asimismo, los visitantes podrán recibir asesoramiento personalizado para elegir destinos y experiencias adaptadas a sus preferencias de cara a la temporada de verano y otoño de 2026.