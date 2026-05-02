El Fundación Cajasol Esquimo iguala la final ante el Heidelberg Volkswagen por 3-1 y fuerza un desempate este domingo en Los Montecillos

Fundación Cajasol Esquimo y Heidelberg Volkswagen se jugarán la liga en el tercer partido / EFE

El Fundación Cajasol Esquimo ganó este sábado al Heidelberg Volkswagen el segundo partido de la final de la Superliga femenina de voleibol (3-1) en igualó una serie que se decidirá este domingo en el pabellón nazareno de Los Montecillos.

La configuración del encuentro fue idéntica a la de la ida en Las Palmas, donde las locales se repusieron a la pérdida del primer set, y fue esta vez el equipo grancanario el que empezó mandando (22-25) para sufrir luego la remontada de las andaluzas espoleadas por su afición (25-22, 27-25 y 25-21).

Primer set

El partido marchó igualado durante los dos primeros tercios del primer set, cuando las insulares se escaparon sustentadas en los servicios de Sulian Matienzo y la labor de Beatriz Novoa, que estiraron el marcador hasta el 18-22 para que un remate a una pierna de Cara McKenzie sellase el 22-25.

Segundo set

Cinco fallos en el saque lastraron a las nazarenas en el segundo parcial, pero una acción defensiva afortunada de Jade Burse y dos puntos en ‘block out’ de la propia atacante estadounidense dieron la vuelta al tanteo (19-18) antes de que el descontrol visitante en el turno de servicio de Bianca Polo decidiese el set (25-22).

Tercer set

La cubana Matienzo sacó al Heidelberg Volkswagen de un apuro tremendo en el final de la tercera manga, cuando encadenó tres saques ganadores para empatar a 23, pero las locales mantuvieron la calma en los puntos decisivos y lograron aprovechar su tercera bola de set con un remate de Lucía Prol contra el bloqueo (27-25).

Cuarto set

La cuarta manga fue un recital de la colocadora estadounidense Emery Herman, fichada el verano pasado por el Fundación Cajasol Esquimo procedente de la liga universitaria de su país y que condujo a las sevillanas al triunfo con una magnífica organización ofensiva e incluso sumando varios puntos directos de segundo toque (25-21).