El Heidelberg espera salir este domingo con la eliminatoria con un resultado a favor de 1-0 en un encuentro que tendrá lugar en el pabellón Miguel Solaesa

El Heidelberg Volkswagen afronta este domingo con máxima ambición el primero de los tres partidos de la final de Liga Iberdrola, donde aspira a reeditar su título de campeón de la Liga Iberdrola ante un Fundación Cajasol Andalucía que «ha demostrado ser uno de los equipos más regulares de la competición».

El primer encuentro tendrá lugar este domingo, a las 12.30 horas, en el pabellón Miguel Solaesa, un escenario del que las grancanarias esperan salir con la eliminatoria con un resultado a favor de 1-0, como ha resaltado este miércoles su capitana, Lola Hernández, ante los medios de comunicación.

Vigentes campeonas

La central colegial ha destacado la «ilusión y las ganas» de arrancar las finales en el «mejor momento físico y mental de la temporada» tras dejar atrás una temporada «atípica y un poco menos regular», dos factores que no han mermado a las vigentes campeonas para demostrar en ‘play-off’ que están «listas para competir».

Hernández ha recordado que Fundación Cajasol Andalucía es un rival que «defiende mucho y nunca deja de luchar», por lo que prevé «un partido complicado» en el que deben tener paciencia y terminar los puntos rápidamente siempre que las andaluzas devuelvan el balón en defensa, además de «estar ordenadas» en bloqueo y defensa para imponer su control de partido.

Heidelberg Volkswagen

Con el objetivo de conseguir la primera victoria en casa, Lola Hernández ha realzado que es «fundamental» que el pabellón Miguel Solaesa se llene y la afición se vuelque con el equipo en la tercera final de la temporada del Heidelberg Volkswagen, una instancia «muy especial» para su capitana tras muchos años enrolada en la estructura colegial.

«Disputar otra final con el Heidelberg Volkswagen es muy especial, son muchos años que he disputado finales con el club. Es importante fomentar la ilusión y los valores que desprende el club, solo tengo palabras de agradecimiento para el club del que me siento orgullosa de ser capitana», ha puesto en valor.

Trabajo en pista

El entrenador del Heidelberg Volkswagen, David Gil, ha resaltado que, además del trabajo en pista, han hecho énfasis en «la parte psicológica y la presión» para que no pese en la final, aunque ha restado importancia a la presión porque el equipo tiene «jugadoras muy experimentadas» y con callo competitivo.

El preparador del conjunto grancanario ha admitido que ha sido un año «difícil» en la fase regular liguera, si bien el trabajo en los ‘play-off’ por el título ha demostrado que son el equipo «más sólido» tras haber accedido a la tercera final de la temporada, tras la Supercopa de España que alzaron en Guadalajara y la Copa de la Reina, donde cayeron ante las sevillanas.

Final de temporada

Gil, que ha adelantado que no seguirá al final de temporada porque su estancia de entrenador es temporal y circunstancial, ha destacado la respuesta de las jugadoras a la filosofía de trabajo y el compromiso con el club en estos meses, vitales para pelear por el objetivo de reeditar la corona en Liga Iberdrola.

Para la colocadora del Heidelberg Volkswagen Patricia Aranda, el equipo ha venido haciendo «un ‘play-off’ de escándalo», por lo que tan solo quedaría el broche de afrontar la final «con la mentalidad de ganarla», más allá de tener el factor cancha en contra.

«Jugar en casa tu último partido o con opción a tener un partido más siempre es una ventaja, pero la verdad tal y como está la Liga este año, el factor cancha se ha vuelto también un poco impredecible. Lo importante es ganar en casa y luego ganar fuera para poder levantar el título», ha subrayado.

Clave principal

La granadina ha explicado que la principal clave de la eliminatoria será «controlar los errores», puesto que la competición ha demostrado que «quien sea capaz de cometer menos errores va a tener muchas más posibilidades de llevarse el título»

Es un equipo que ha hecho una excelente temporada, han sido campeonas en la Copa de la Reina y vienen desarrollando un gran juego. Nosotras estamos concentradas en hacer nuestro mejor juego y mejorar cada día un poquito más: «Controlar los errores no quiere decir que no se falle o que no se tenga que arriesgar, sino saber en qué momentos se puede arriesgar y en qué momentos tenemos que ser un poco más inteligentes y darnos la oportunidad de jugar contra el equipo rival».

Aranda, que ha asegurado que desconoce su futuro, ha dicho que el cambio con David Gil responde a «dinámicas» y pequeños detalles para revertirlas, pero ha querido poner énfasis en el trabajo de Santi Guerra, «una persona muy importante, que es parte del equipo y que ha hecho que estemos aquí el día de hoy».