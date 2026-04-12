El Heidelberg Volkswagen remonta por 2-3 ante el Tenerife Libby’s La Laguna con Hernández y Novoa como figuras

El Heidelberg Volkswagen se lleva el primer choque de semifinales ante el Tenerife Libby’s La Laguna / Tenerife Libby’s La Laguna

El primer duelo de las semifinales de la Liga femenina Iberdrola se lo llevó el Heidelberg Volkswagen ante un Tenerife Libby’s La Laguna que empezó con fuerza pero se desinfló ante el buen hacer de Lola Hernández y Beatriz Novoa.

Primer set

El Tenerife Libby’s La Laguna salió con todo a su Pablos Abril y lo demostró con un 9-3 de inicio que permitió a las locales jugar con una ventaja cómoda durante el primer set.

Con los puntos de Cudworth y Fortuna, la ventaja siguió aumentando y el control por parte del cuadro blanquiazul fue total (18-12) y el set se cerró con un holgado 25-14.

Segundo set

El Heidelberg trató de enmendar el resultado desde los primeros compases del segundo juego (0-4) y con esa buena salida de set, el cuadro grancanario se disparó en el marcador (9-14).

Entre Lola Hernández y Sully Matienzo afianzaron la ventaja (18-20) y aunque Fortuna amagó con recortar (20-22), el cuadro grancanario zanjó el juego en el 20-25.

Tercer set

Tras un inicio igualado, el cuadro local se adelantó con los puntos de Camino y Akamere (14-10) .

Esto impulsó a las de Ricardo Lemos y el juego se cerró en un 25-19 que parecía acerca al triunfo a las locales.

Cuarto set

Enseguida enmendó el Heidelberg plantándose en el ecuador del cuarto set con un 9-14. El Haris volvió a la carga una vez más (19-20), pero una impecable Van der Meer forzó el set de oro y dio una oportunidad más al Heidelberg (22-25).

Quinto set

En el último set reinó la igualdad pero el cuadro granancario despegó a ritmo de Novoa hasta el 11-15 definitivo.

La eliminatoria continuará en tierras grancanarias, donde el Heidelberg, vigente campeón de la competición, tratará de hacer valer su factor cancha.