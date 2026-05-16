El CV Guaguas conquista su cuarta Superliga seguida tras superar con claridad al CV Melilla por 3-0 y vuelve a la Liga de Campeones

El CV Guaguas sella su cuarto título de Superliga consecutivo / CV Guaguas

El Guaguas firmó este viernes su cuarto título de la Superliga consecutivo, el quinto de su historia, tras doblegar con autoridad por 3-0 al Melilla en el segundo duelo de la final.

Primer set

Con la mente puesta en sentenciar la final en el segundo partido, los de Sergio Miguel Camarero salieron con la directa y aprovecharon los nervios de los melillenses, que encadenaron numerosos errores, más allá de las certezas por zona 2 del argentino Federico Martina, que los amarillos castigaron para cerrar el primer set en apenas 23 minutos (25-17).

Segundo set

Salim Abdelkader ajustó su corta rotación y trató de frenar las acometidas de Nico Bruno y Osmany Juantorena por zona 4, pero los amarillos jugaron con su diagonal y los remates a la línea para volver loco al bloqueo de Melilla, que no supo frenar las acometidas del Guaguas en un segundo set que solo tuvo color local (25-19).

Tercer set

Tras dos primeros sets arrolladores, los amarillos no bajaron el ritmo e instalaron un rápido 4-2, aunque la eficiencia del argentino Nico Bruno no permitió que surtiera efecto el tiempo muerto y el Guaguas puso más tierra de por medio (8-4).

El frente ofensivo del Guaguas se volvió imparable, mientras que Melilla trató de sobrevivir con los puntos de Aurelio Rodríguez y Daniel Macarro en zona 3, principal fuente ofensiva de los visitantes ante la imposibilidad de abrir la muralla grancanaria (14-9).

El argentino Lucas Malaber trató de tirar de orgullo para reducir la diferencia (18-14), pero la eficacia defensiva y ofensiva del Guaguas echó por tierra cualquier posibilidad de remontada y los grancanarios sellaron el título de Superliga tras un enorme bloqueo de Augusto Colito (25-16).

Con la consecución del título de Superliga, el Club Voleibol Guaguas volverá a participar en la Liga de Campeones de la CEV, competición a la que llegó a los cuartos de final en la temporada actual.