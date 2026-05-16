Tellado se ha referido a José Luis Ábalos y ha advertido de que si resulta condenado, Pedro Sánchez será «reprobado»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que «recuperar el respeto, en el más amplio sentido de la palabra», y también a comunidades como Canarias, será el reto de su partido cuando gobierne en España, a partir de 2027.

Informa. RTVC.

Representantes institucionales

Así lo proclamó ante cientos de representantes institucionales, cargos orgánicos y militantes canarios. Un acto en el que también se han dado cita los expresidentes del PP en las islas. Entre ellos, José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Así es que, el dirigente nacional de los populares acusó al Gobierno español de haber «despreciado mucho y tratado de ningunear» a Canarias. En concreto, en la crisis desatada con motivo del fondeo frente a Tenerife del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus a bordo.

Por posicionamientos como el que mantuvo la administración española presidida por el PSOE y por el trato que ese «gobierno sin alma» da al conjunto de las comunidades autónomas.

Ejecutivo de Pedro Sánchez

Así como, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que los populares creen que se ha «vilipendiado» por equiparar a un accidente laboral la muerte de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían a una narcolancha, Tellado ha opinado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «vive en los minutos de la basura, en su peor momento» y «está visto para sentencia».

Tellado se refirió a José Luis Ábalos y advirtió de que si resulta condenado, Pedro Sánchez será «reprobado». Ello debido a que, a su juicio, «el destino de uno está ligado al del otro» porque el exsecretario general del PSOE fue «el alter ego» del presidente y secretario general de los socialistas.