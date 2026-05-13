El informe ‘La Mujer, la empresa y el derecho 2026’ destaca el liderazgo de España en marcos jurídicos igualitarios, aunque advierte de retos pendientes sobre la igualdad

España se sitúa entre los tres países más igualitarios del mundo, según el Banco Mundial. EFE

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó este miércoles que España se encuentra “entre los tres primeros países del mundo en materia de igualdad”, según recoge el informe Banco Mundial ‘La Mujer, la empresa y el derecho 2026’.

Durante la presentación del estudio en Madrid, Guijarro aseguró que este posicionamiento responde a un “compromiso sostenido” en el desarrollo legislativo y la aplicación de políticas públicas, aunque reconoció que todavía “hay margen de mejora”.

El informe sitúa a España en el primer puesto mundial en marcos jurídicos de igualdad, con 97,93 puntos, y en tercera posición tanto en marcos de apoyo como en percepción de aplicación de las normas.

Mejoras vinculadas a políticas sociales y laborales

Entre los ámbitos mejor valorados figuran la movilidad, el acceso al empleo, el matrimonio, la propiedad de activos y la legislación sobre igualdad salarial. Según explicó Guijarro, estos resultados también están vinculados a políticas sociales y laborales como la subida del salario mínimo, la mejora de las pensiones y las reformas orientadas a reforzar la estabilidad laboral.

A nivel global, el Banco Mundial advierte de la existencia de una amplia brecha entre las leyes que promueven la igualdad y su aplicación efectiva. El organismo subraya que una participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral podría incrementar el PIB mundial hasta en un 20 %.

El estudio analiza datos de 190 economías y evalúa cómo los marcos legales influyen en áreas como el empleo, el emprendimiento, los salarios, los cuidados y las protecciones laborales.