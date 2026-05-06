El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas acuerdan el reparto de 142,5 millones para el Plan Corresponsables en 2026

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas aprobaron este miércoles la distribución de 142,5 millones de euros para 2026. Estos fondos financiarán el Plan Corresponsables para mejorar la conciliación y los cuidados en todo el territorio nacional. El archipiélago canario contará con una partida específica de siete millones de euros para desarrollar estas políticas de igualdad.

Igualdad y CCAA acuerdan el reparto de 142,5 millones de euros en 2026 para la igualdad en los cuidados / Ministerio de Igualdad

El departamento de Ana Redondo busca favorecer la gestión del tiempo en las familias con un enfoque de corresponsabilidad. Esta iniciativa pretende profesionalizar el sector de los cuidados para reconocer su valor social y económico. Además, el plan impulsa un cambio cultural hacia modelos de masculinidades mucho más igualitarias.

Las administraciones utilizan diversas variables para calcular el reparto equitativo de los fondos públicos. Los criterios incluyen la población menor de 16 años, la insularidad y la dispersión de los habitantes. También evalúan factores como la superficie del territorio o la existencia de grandes urbes en cada región.

El proyecto financia servicios profesionales de cuidado para facilitar la vida diaria de las familias trabajadoras. Asimismo, las comunidades realizarán campañas de sensibilización sobre la igualdad en los cuidados y el uso del tiempo. El presupuesto también cubre la formación técnica y el seguimiento necesario para evaluar el impacto del plan.

Novedades y gestión de fondos

El Plan Corresponsables mantiene en 2026 el modelo de cofinanciación establecido en las convocatorias anteriores. El Estado aporta el 75 % del presupuesto total, mientras las autonomías asumen el 25 % restante. Por consiguiente, las comunidades autónomas añadirán 47,5 millones de euros propios a la inversión estatal.

El ministerio utiliza la herramienta Hub Corresponsables para garantizar el control y la trazabilidad del dinero. Este sistema digital mejora la medición del impacto real de las políticas aplicadas en cada municipio. Por tanto, las autoridades aseguran una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos destinados a igualdad.

Las nuevas medidas eliminan la acreditación de renta en los municipios rurales con plazas disponibles. Esta decisión facilita el acceso a las actividades de conciliación para los habitantes de zonas menos pobladas. Igualmente, el plan incluye ahora todas las titulaciones oficiales relacionadas con el cuidado de menores y el ocio.

Resultados y balance del programa

La cooperación entre administraciones permitió alcanzar un porcentaje de ejecución superior al 95 % en ejercicios anteriores. En 2024, más de 6.000 municipios y 450.000 familias utilizaron los servicios de este plan nacional. Estos datos confirman la consolidación de la iniciativa como una herramienta útil para la ciudadanía.

La inversión generó más de 31.000 puestos de trabajo en el sector profesional de los cuidados. Además, las campañas de formación alcanzaron a más de 62.000 personas en todo el país. El beneficio llegó finalmente a 760.000 menores que disfrutaron de actividades de ocio y tiempo libre.

El reparto por regiones otorga 23,3 millones a Andalucía y 19,1 millones de euros a Cataluña. Madrid recibirá 16,1 millones, mientras que regiones como Extremadura o Aragón obtendrán cifras cercanas a los siete millones. Por su parte, las ciudades de Ceuta y Melilla contarán con algo más de un millón cada una.