Bomberos y fuerzas de seguridad gambianas reciben instrucción técnica para reducir la alta mortalidad en carretera tras años de carencia de recursos

Efectivos de emergencias de Gambia asisten a cursos técnicos en el Centro Gubernamental de Trabajo de Kottu. La ONG Startup Corazones Solidarios organiza esta actividad para profesionalizar el rescate tras accidentes viales. El proyecto busca revertir la trágica tasa de siniestralidad en este país del entorno atlántico.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Hace pocos años el personal de bomberos utilizaba animales para acudir a los siniestros. Las donaciones internacionales han cambiado esta realidad con la entrega de drones y vehículos. Ahora el personal requiere conocimientos específicos para manejar estas nuevas herramientas de trabajo.

La ONG Startup Corazones Solidarios lidera esta intervención directa sobre el terreno africano. Su labor permite que los profesionales dejen atrás métodos de transporte rudimentarios y obsoletos. El equipamiento técnico exige una capacitación que garantice la supervivencia de las víctimas.

Sonja Arup, presidenta de la organización, destaca la magnitud de esta convocatoria formativa. El programa incluye cinco cursos dirigidos a trescientos profesionales de distintos ámbitos nacionales. Participan desde militares y policías hasta agentes de los servicios de inteligencia local.

El compromiso de las islas vecinas

El Cabildo de Lanzarote respalda esta iniciativa como parte de su acción exterior. Marci Acuña, consejero de Bienestar Social, defiende la obligación moral de colaborar con Gambia. La cercanía geográfica de Canarias convierte al archipiélago en un aliado estratégico fundamental.

Acuña afirma que el país africano necesita ayuda en todos los ámbitos sociales. Por ello, las instituciones canarias deciden formar parte activa de la solución propuesta. Esta cooperación refuerza los lazos solidarios entre las islas y el continente vecino.

La ayuda institucional canaria no termina con estas jornadas en suelo gambiano. El compromiso político busca generar un impacto duradero en la gestión de emergencias. Esta estrategia de apoyo mutuo garantiza una mejor respuesta ante las crisis actuales.

Formación de formadores en Lanzarote

El Consorcio de Emergencias de Lanzarote recibirá próximamente a una delegación de trabajadores gambianos. Enrique Espinosa, gerente de la institución, confirma la llegada de quince a veinte personas. El objetivo principal consiste en crear una red interna de instructores locales.

Los seleccionados viajarán a Canarias para aprender metodologías avanzadas de rescate y seguridad. Esta planificación permite que los conocimientos se multipliquen de forma autónoma en Gambia. El modelo de «formador de formadores» asegura la sostenibilidad del proyecto educativo.

Espinosa recalca que la institución lanzaroteña mantendrá su apoyo constante a estos cuerpos. La enseñanza técnica representa la herramienta más importante para salvar vidas en carretera. El intercambio profesional fortalecerá las capacidades de respuesta ante futuros accidentes graves.