Así lo ha manifestado este jueves la jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, tras las dudas que ha suscitado la declaración de esta medida por la próxima visita del papa León XIV a Canarias el mes de junio

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por evento multitudinario desde el próximo lunes, 27 de abril, por la visita del Papa a Gran Canaria y Tenerife que tendrá lugar los días 11 y 12 de junio.

Sala operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

La prealerta activada en Canarias ante la visita de León XIV ha generado dudas en las últimas horas. La jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha querido aclarar que se trata de una medida preventiva para organizar el dispositivo de seguridad y emergencias.

La razón de esta declaración es garantizar la seguridad de las personas asistentes. También coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.