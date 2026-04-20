Anselmo Pestana ha pedido que se priorice el teletrabajo, siempre que sea posible, para evitar desplazamientos durante la jornada del 12 de junio en Tenerife, cuando el Papa estará en la isla

Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido primar el teletrabajo y las clases online para evitar desplazamientos innecesarios el 12 de junio en Tenerife. Esto es porque la visita del papa León XIV va a impactar «sí o sí» en la movilidad con cortes puntuales en la autopista TF-5 y accesos a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

El plan de movilidad con ocasión de la visita del pontífice ha sido objeto este lunes de una primera reunión técnica entre las instituciones involucradas. Habrá un segundo encuentro posterior a la visita al archipiélago de responsables del Vaticano, para terminar de perfilar el programa de actos, a finales de mes.

En declaraciones a los periodistas el delegado del Gobierno ha pedido a la ciudadanía que se adelanten los itinerarios previstos, incluidos al aeropuerto de Los Rodeos. Ha solicitado que sean conscientes «del día complejo que se va a tener» el 12 de junio. Por esta razón ha insistido en pedir que se utilice el transporte público en la medida de lo posible.

Transporte específico para el Papa

Pestana ha enfatizado que, obviamente, en lo posible «cada uno, cada administración y cada empresa tiene que tomar sus propias decisiones», y ha subrayado que tanto los ayuntamientos como la Iglesia están organizando traslados en guagua hasta Santa Cruz de Tenerife para asistir a la misa de León XIV en el puerto.

«Que hubiera un uso excesivo del vehículo privado ese día es la peor de las noticias», sobre todo teniendo en cuenta «el tradicional colapso» de los viernes en la TF-5, por lo que ha pedido «paciencia», ya que los cortes van a intentarse reducir «al máximo» en cuanto al tiempo de cierre de las vías para facilitar la caravana de acceso del papa.

El vicario general del Obispado de Tenerife, Antonio Pérez, ha subrayado además que también habrá reuniones de movilidad respecto a La Laguna y El Rosario, pues se ha previsto una visita del pontífice al centro de migrantes de Las Raíces, para admitir también que se trabaja para que el viaje del papa «se desarrolle de la mejor manera posible porque es un desafío muy importante a todos los niveles».

Hospitales y seguridad

En el caso de los hospitales, se está perfilando tener una vía para guaguas y transporte público, transporte de emergencias y transporte de los vehículos de seguridad que garantice la movilidad, incluidos los helicópteros sanitarios, para que pueda haber capacidad de reacción ante la eventualidad de un corte que se prolongue demasiado y pueda comprometer un traslado de urgencias, ha continuado Anselmo Pestana.

Se contemplan todas las variables posibles, ha indicado Pestana, quien ha señalado que la visita del papa «es uno de los retos más importantes» que ha enfrentado como delegado del Gobierno en Canarias y su obligación «es tener todo lo más preparado posible», incluida la posibilidad de que el pontífice no pueda aterrizar en Los Rodeos por niebla.

La visita va a suponer el despliegue de 1.200 policías nacionales desde la Península, además de la Guardia Civil en la zona del puerto de la capital tinerfeña, ha recordado Pestana.

Preguntado por si recomienda que ese día se suspendan las clases presenciales, el delegado del Gobierno ha reiterado que esta decisión es competencia de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias «y nos acomodaremos» a su resolución, pero ha insistido en que su deber es solicitar las medidas que vayan en la línea de reducir el impacto de la movilidad.