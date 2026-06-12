Instagram y Facebook experimentan fallos en España

Las redes digitales de Meta también han registrado problemas en Estados Unidos, Canadá, Italia y varios países sudamericanos

Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 14:30 horas. Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital.

Logos de Instagram, Facebook y WhatsApp.

Las redes presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión, según los reportes de los usuarios, que en el caso de Instagram se elevaban a 753 a las 15:49 horas. Por su parte, Facebook ha registrado un pico de 889 informes a las 14:45 horas, incidencias que luego han ido disminuyendo.

WhatsApp también reúne algunas quejas de los usuarios españoles, pero por ahora el número de informes es muy bajo.

Andy Stone, portavoz de Meta, ha escrito en la red social X que «puede que lleve un poco de tiempo que todo vuelva completamente a la normalidad».