El ejercicio se llevará a cabo durante un simulacro de incendio forestal en coordinación Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Moya

Centro Coordinados 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

El Gobierno de Canarias realizará este miércoles, 29 de abril, una prueba del sistema de avisos a la población mediante teléfonos móviles, conocido como ES-Alert. El ejercicio se llevará a cabo durante un simulacro de incendio forestal programado en el municipio de Moya, en Gran Canaria, y se desarrollará en coordinación con el Cabildo insular y el Ayuntamiento.

Este sistema forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil y ya está operativo en Canarias. Ha sido utilizado anteriormente en incendios forestales en La Palma y Tenerife, así como durante la borrasca Therese en La Gomera y Tenerife. El ensayo, organizado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas a través de la Dirección General de Emergencias, busca reforzar el conocimiento de la ciudadanía sobre esta herramienta tras ejercicios similares realizados en los últimos años en el archipiélago.

Simulacro de incendio forestal en Moya, Gran Canaria. Imagen RTVC

Varios mensajes durante la mañana

Durante el simulacro, el 112 Canarias enviará varios mensajes entre las 09.30 y las 11.30 horas con diferentes medidas de protección, como evacuación o confinamiento, ante un supuesto incendio forestal en Moya. Debido a la ubicación elevada de los repetidores telefónicos del municipio, los avisos también podrían recibirse en Firgas, Santa María de Guía, Valleseco, Gáldar y Arucas, y en menor medida en Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria.

Las alertas podrán recibirse en el momento del envío o al entrar en la zona de cobertura del operador telefónico. No obstante, no llegarán si el teléfono está apagado o en modo avión. Las autoridades recomiendan que, en caso de estar conduciendo, no se genere alarma, se detenga el vehículo en un lugar seguro y se lea el mensaje antes de pulsar “aceptar”, tras lo cual desaparecerá de la pantalla.

Imagen: 1-1-2 Canarias

La respuesta comenzará con el aviso de incendio forestal

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, explicó para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’ que, a partir de recibir el aviso de un incendio, se activarán todos los módulos de acción previstos. La respuesta comenzará con la intervención del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias y las salas del CECOES 1-1-2, junto con la participación de los cabildos, el ayuntamiento, los servicios de medioambiente y los bomberos, entre otros recursos implicados en un incendio de estas características.

Según detalló, el escenario del simulacro prevé que el incendio se inicie en la costa y se desplace posteriormente hacia los barrios bajos del municipio de Moya, activándose inicialmente el nivel 1. A medida que el fuego se aproxime al casco urbano, se pasará al nivel 2, momento en el que la dirección del incendio será asumida por el Gobierno autonómico.

Figuereo señaló además que se trata de probar de nuevo el sistema ES-Alert, una herramienta práctica para emergencias que ya se ha utilizado en numerosas ocasiones y que, en este caso, se aplicará principalmente en el municipio de Moya. No obstante, debido a la presencia de antenas y otros elementos, el aviso también se extenderá a municipios colindantes. En cualquier caso, el primer mensaje que recibirá la población indicará claramente que se trata de un simulacro.