Una prueba del mensaje ES-Alert simulará un aviso de emergencia por incendio forestal entre las 09.30 y las 11.30 horas

El Ejecutivo regional ensaya este miércoles un simulacro de aviso masivo en Moya ante un supuesto incendio forestal. La Dirección General de Emergencias coordina esta acción con el Cabildo de Gran Canaria. El testeo pretende familiarizar a la ciudadanía con esta herramienta de seguridad.

El Gobierno canario activa este miércoles el sistema de alertas por móvil en Moya

El 112 Canarias emitirá varios mensajes de texto a los terminales móviles que estén en la zona. Esta tecnología funciona mediante los repetidores de telefonía situados en el municipio norteño. El sistema envía una notificación con un sonido agudo y una vibración.

Los usuarios deben pulsar el botón de aceptar para que el aviso desaparezca de la pantalla. La prueba ocurrirá en la franja horaria de la mañana. Se recomienda a los conductores detener el coche en un lugar seguro.

La señal podría llegar a municipios vecinos como Firgas, Guía o Gáldar por la altura de las antenas. Los teléfonos en modo avión o apagados no recibirán la señal. Los dispositivos configurados en otros idiomas mostrarán el texto en inglés.

Objetivo de la herramienta ES-Alert

Este sistema nacional ya funciona en el archipiélago y ofrece información directa en situaciones de riesgo. Las autoridades lo emplearon durante los últimos incendios de La Palma y Tenerife. Fernando Figuereo, director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, destaca que la coordinación administrativa mejora la respuesta ante incidentes.

La prueba busca profundizar en el conocimiento ciudadano sobre este método de protección civil. Casi todos los móviles actuales permiten la recepción de estos avisos de forma automática. El Gobierno canario difunde el ensayo previamente para evitar escenas de alarma.

Las personas con familiares de avanzada edad deben explicarles el funcionamiento del mensaje. No hace falta llamar al 112 tras recibir la notificación de prueba. La integración de los servicios de emergencia garantiza una actuación rápida y eficaz.