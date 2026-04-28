Semca mantiene el calendario de movilizaciones y advierte de las consecuencias de nuevas cancelaciones de pruebas, intervenciones quirúrgicas y consultas

Concentración de facultativos en la entrada del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife. Imagen Europa Press (archivo)

La huelga convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) sigue adelante tras la breve reunión mantenida entre el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, y representantes del sindicato, que, según la organización, tuvo únicamente carácter informativo y no negociador. El encuentro, al que Semca acudió en calidad de organización sindical y no como comité de huelga, concluyó apenas dos minutos después de las presentaciones iniciales, sin que se produjera ningún avance en las demandas planteadas por el colectivo médico.

Ante esta situación, el sindicato confirma que mantiene el calendario de movilizaciones previsto. La huelga se desarrollará durante cuatro jornadas completas entre el 27 y el 30 de abril, a las que se sumará un paro parcial de tres horas el lunes 4 de mayo, entre las 12.00 y las 15.00 horas. Desde Semca responsabilizan directamente de este escenario a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del SCS, Adasat Goya, a quienes acusan de negarse a negociar y de tratar sin la debida seriedad el conflicto. Según el sindicato, esta situación provocará nuevas cancelaciones de pruebas, intervenciones quirúrgicas y consultas, afectando a los usuarios del sistema sanitario público.

Demandas del sector

La principal reivindicación del colectivo médico es la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio, acompañado de una mesa de negociación específica para el sector y la constitución de juntas de personal diferenciadas. Semca insiste en que estas demandas no suponen coste económico alguno, por lo que, a su juicio, el problema no es presupuestario sino político. El sindicato considera que corresponde a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de Canarias impulsar la solución, ya sea en el ámbito autonómico o a través de acuerdos con el Ministerio de Sanidad.

La organización recuerda que Canarias fue una de las comunidades que se dirigió al Ministerio para intentar poner fin a la huelga médica, pero sostiene que esa actuación resulta insuficiente. A su entender, las administraciones autonómicas deben reconocer explícitamente la necesidad de un ámbito propio de negociación para los médicos y trasladar esa postura al Ministerio para que se materialice en una norma con rango de ley. Asimismo, critican que las declaraciones verbales realizadas hasta ahora carecen de concreción jurídica.

Disposición de diálogo

El comité de huelga de Semca asegura que mantiene su disposición al diálogo, pero advierte de que la falta de avances podría intensificar el conflicto. En este contexto, el sindicato ha convocado, junto a otras organizaciones médicas de toda España, una manifestación el miércoles 29 de abril a las 17:30 horas. La movilización partirá desde la plaza de Las Ranas, recorrerá la calle Triana y finalizará en el Parque de San Telmo, donde se leerá un manifiesto. La convocatoria se realizará de manera simultánea en la mayoría de capitales de provincia del país.

SEMCA vincula estas protestas con lo que considera un deterioro progresivo del Sistema Nacional de Salud. El sindicato denuncia la salida creciente de médicos hacia el sector privado, otros países o incluso fuera de la profesión, debido a condiciones laborales que califican de precarias y a la falta de representación efectiva. A su juicio, esta situación está contribuyendo al aumento de listas de espera, la saturación de urgencias y el debilitamiento general de la sanidad pública.