El pontífice destaca de forma especial la acogida de Canarias y traslada su gratitud al rey Felipe VI tras una intensa semana en el país

El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo español haberle acogido «con gran entusiasmo y devoción» durante su viaje apostólico de una semana. El máximo representante de la Iglesia católica valoró de forma muy positiva las intensas jornadas de encuentros que marcaron su agenda oficial. Esta ruta pastoral por el país incluyó dos jornadas en Canarias, donde el pontífice pudo comprobar de primera mano el cariño de la comunidad isleña.

Imagen de archivo de la visita del papa León XIV a Canarias. EFE/ Ramón De La Rocha

Durante su alocución, el obispo de Roma quiso tener un gesto de cortesía institucional con las autoridades del Estado y trasladó un agradecimiento «de modo especial» al rey Felipe VI. El monarca actuó como anfitrión principal del jefe del Vaticano durante los actos oficiales que requirieron la presencia de la Corona.

Un mensaje de gratitud desde el Vaticano

El líder de la Iglesia católica aprovechó su tradicional aparición pública en la plaza de San Pedro para rememorar la experiencia vivida en suelo peninsular e insular. «Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey», dijo el pontífice tras el rezo del ángelus dominical.

Las palabras del papa resonaron ante miles de fieles que escuchaban atentamente su balance de la visita. El pontífice mostró una gran satisfacción por el desarrollo de una agenda que conectó con miles de ciudadanos en cada una de sus paradas.

Bendiciones para toda la Iglesia española

La máxima autoridad eclesial no quiso olvidarse de los representantes locales que coordinaron los intrincados detalles logísticos y pastorales del viaje. León XIV también quiso dar las gracias «con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España».

El agradecimiento papal reconoció así el enorme esfuerzo organizativo de las distintas diócesis y el fervor de las parroquias que asistieron a sus misas y encuentros. El pontífice cerró su intervención con un fuerte deseo de prosperidad para todo el territorio y añadió: «¡Que Dios bendiga siempre a España!».