2-1 | Un gol en el minuto 96 mantiene vivo al Tamaraceite pese a perder en Guijuelo

Un gol de Santi Salgado en el minuto 96 deja abierta la eliminatoria y permite al UD Tamaraceite llegar con opciones al partido de vuelta en el Juan Guedes

Un gol en el minuto 96 mantiene vivo al Tamaraceite pese a perder en Guijuelo / UD Tamaraceite

La UD Tamaraceite perdió este domingo por 2-1 ante el CD Guijuelo en el partido de ida de la tercera y última eliminatoria de ascenso a la Segunda Federación de fútbol, disputado en el Estadio Municipal Luis Ramos.

Un gol de Santi Salgado en el minuto 96 mantiene con esperanzas de ascenso al conjunto grancanario, que se había visto con dos tantos de desventaja en el marcador tras sendos errores de su guardameta, Cristian Galindo.

Elorza, en el minuto 7, aprovechando una mala salida del portero, y Alberto, de vaselina en el 75, tras un fallo en el pase del guardameta, adelantaron al conjunto salmantino.

Sin embargo, en el último minuto del tiempo añadido, Santi Salgado anotó el 2-1 tras un balón centrado desde la derecha que la defensa local no acertó a despejar, por lo que la eliminatoria se resolverá el próximo domingo, día 21, en el campo Juan Guedes de Tamaraceite.