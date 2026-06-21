El conjunto grancanario regresa a la cuarta categoría nacional 1.498 días después al vencer por dos goles a cero en el Juan Guedes

El club canario de fútbol UD Tamaraceite logró el ascenso a la Segunda Federación este domingo. La plantilla remontó la desventaja de la ida tras vencer por 2-0 al CD Guijuelo en la tercera eliminatoria. Con este gran resultado, los jugadores celebraron el éxito deportivo con toda su afición en el Estadio Municipal Juan Guedes.

El Tamaraceite asciende a Segunda Federación tras una épica remontada ante el Guijuelo / Red social X de la UD Tamaraceite (@UDTamaraceite)

El equipo local firmó una gran actuación colectiva y dominó el encuentro decisivo desde el silbato inicial. Los futbolistas blanquiazules mostraron una enorme solidez defensiva y aprovecharon sus mejores ocasiones de peligro. Gracias a este esfuerzo, el representativo canario formará parte de la competición nacional la próxima temporada.

Los goles de la victoria

El conjunto isleño inauguró el marcador en el minuto 19 gracias a la astucia de su capitán. Previamente, Jesús Farías falló una clara ocasión tras plantarse en solitario ante el portero visitante. Sin embargo, Santi Salgado cazó el pase atrás de su compañero de equipo de forma inmediata.

Un defensor del club castellano-leonés rechazó el primer disparo con mucha fortuna en la misma línea. Por consiguiente, el veterano David García acompañó la jugada ofensiva con gran acierto y velocidad. El defensa central remachó el esférico al fondo de las mallas con total contundencia.

Este tanto inicial desató la locura en las gradas llenas de aficionados canarios. Además, la anotación otorgó una tremenda tranquilidad a los futbolistas dirigidos por el cuerpo técnico. Por tanto, los locales controlaron el ritmo del juego durante el resto del primer tiempo.

Superioridad numérica y sentencia

La segunda parte comenzó de forma muy favorable para los intereses del equipo de Tamaraceite. El lateral derecho del Guijuelo, Jesús Boigues, abandonó el terreno de juego por doble amonestación. Debido a este suceso, el técnico local ordenó adelantar las líneas ofensivas con rapidez.

La UD Tamaraceite aprovechó esta clara superioridad numérica mediante una gran acción a balón parado. Javi Afonso peinó con la cabeza un saque de banda lanzado desde la banda izquierda. Acto seguido, Julen Reyes se adelantó a su marcador y batió al guardameta con el pie.

El segundo gol sentenció definitivamente una eliminatoria repleta de tensión y momentos de buen fútbol. El equipo local manejó la posesión de la pelota frente a las tímidas embestidas visitantes. De esta manera, el marcador global de 3-2 premió la efectividad del conjunto isleño.

Un final de partido muy tenso

El colegiado del encuentro expulsó al visitante Raúl Tresgallo en el minuto 92 con roja directa. El defensor derribó a Aimar Pérez cuando el delantero enfilaba la portería contraria en solitario. Por este motivo, el conjunto de Castilla y León terminó con nueve jugadores en el campo.

Asimismo, el jugador local Toni Falcón enfiló el camino de los vestuarios de forma prematura. El futbolista cometió una dura falta y recibió la segunda cartulina amarilla en el descuento. En consecuencia, ambos equipos terminaron el choque con menos efectivos sobre el césped.

Finalmente, el pitido del árbitro desató la fiesta comunitaria por un regreso histórico muy esperado. El Tamaraceite acompañará la próxima campaña a Las Palmas Atlético, Tenerife B y Atlético Paso. Por consiguiente, el fútbol canario contará con una notable representación en esta bonita categoría.