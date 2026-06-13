El conjunto grancanario afronta el último obstáculo para intentar acceder a la cuarta categoría del fútbol español

La UD Tamaraceite iniciará este domingo la tercera y última eliminatoria de ascenso a la Segunda Federación de fútbol frente al CD Guijuelo, al que visitará en el partido de ida, que se disputará desde las 11.00 hora canaria en el Estadio Municipal Luis Ramos.

La UD Tamaraceite comienza el asalto definitivo al ascenso en el campo del CD Guijuelo. Imagen de archivo

El conjunto grancanario afronta el último obstáculo para intentar acceder a la cuarta categoría del fútbol español tras apear en las dos primeras rondas regionales a CD Mensajero y UD San Fernando.

Por su parte, el conjunto salmantino accedió a la final tras marcar en el último minuto de la prórroga frente al Palencia CF, con un marcador global de 4-4 en su eliminatoria.

El encuentro de vuelta se prevé para el siguiente fin de semana en el campo Juan Guedes de Tamaraceite, al que el equipo capitalino espera llegar con un buen resultado para celebrar el ascenso con sus aficionados.