Televisión Canaria retransmite en directo la Bajada de La Rama al ritmo de las bandas de Agaete y Guayedra

El canal autonómico conectará desde la villa de Agaete, este martes 4, a partir de las 11:50 horas, para llevar hasta los hogares canarios la popular fiesta

Televisión Canaria retransmitirá en directo la popular fiesta de la Bajada de la Rama este martes 4 de agosto, a partir de las 11:50 horas, desde la villa de Agaete, en el norte de Gran Canaria. La retransmisión se podrá seguir por la señal genérica de TDT y la plataforma Canarias Play.

Para contar todos los detalles de esta edición de la fiesta, Televisión Canaria desplazará hasta Agaete un equipo de profesionales, entre los que se encuentran Kiko Barroso como responsable de la narración y Juan Antonio Cabrera y Minerva Santana, a cargo de los comentarios y las entrevistas a los participantes.

La Bajada de la Rama congrega a miles de personas que participan activamente en una serie de actos marcados por la música, el baile y la alegría colectiva. Los rameros, como se conoce a los participantes, recorren las calles del pueblo llevando ramas en alto, en una tradición que simboliza la unión y la celebración comunitaria.

Televisión Canaria conectará a partir de las 11:50 horas, cuando se espera que la fiesta esté en su mayor apogeo, al ritmo de las bandas de Agaete y Guayedra, pregoneras de las fiestas de este año, y la banda Clandestina. Junto a los tradicionales papagüevos las bandas se irán alternando en su recorrido desde el pueblo hasta el puerto de Las Nieves, donde los rameros acabarán golpeando sus ramas en el mar para invocar las lluvias siguiendo así un rito ancestral.

La jornada comienza mucho antes con La Diana, a las cinco de la madrugada, donde un desfile musical despierta al pueblo y anuncia el inicio del día festivo. A continuación, el evento central, conocido simplemente como La Rama, se celebra a partir de las 10:00 horas, cuando la multitud se une para danzar al ritmo de la música en un ambiente cargado de entusiasmo y buen humor.

Finalmente, la fiesta culmina con La Retreta a las 22:00 horas, como una última oportunidad para que los asistentes disfruten de la música y el baile en esta maratoniana jornada.

Con esta retransmisión de la Bajada de La Rama Televisión Canaria sigue cumpliendo con su compromiso de difundir las tradiciones culturales y festivas de las islas.