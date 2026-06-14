Nay Cáceres, Aleksandra Zaremba, Sara Niz y Pola protagonizan una semana clave para la planificación de la temporada 2026/27, marcada por la continuidad y la cantera

El Costa Adeje Tenerife refuerza su proyecto con renovaciones

El CD Tenerife Femenino continúa construyendo los cimientos de su proyecto para la temporada 2026/27. Durante esta semana, la entidad blanquiazul ha anunciado importantes movimientos que consolidan la estabilidad de su plantilla y refuerzan su compromiso con el desarrollo del talento. A las renovaciones de Nay Cáceres, Aleksandra Zaremba y Sara Niz se suma la continuidad de Bárbara Martínez «Pola», quien además pasa a formar parte oficialmente del primer equipo.

Nay Cáceres, seguridad bajo palos para una temporada más

La internacional venezolana Nay Cáceres seguirá defendiendo la portería blanquiazul tras alcanzar un acuerdo para renovar su compromiso con el club.

Después de regresar el pasado verano a Tenerife, la guardameta volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Disputó 17 encuentros oficiales entre Liga F y Copa de la Reina, superando los 1.500 minutos de juego y encajando únicamente 14 goles. Junto a Noelia Ramos formó una de las porterías más sólidas de la competición.

Su liderazgo, experiencia y sentimiento de pertenencia continúan siendo valores fundamentales dentro de un vestuario que seguirá contando con una de sus referentes.

Aleksandra Zaremba, identidad y experiencia para el lateral

La continuidad de Aleksandra Zaremba supone una de las renovaciones más significativas del verano. La internacional polaca, vinculada al club desde 2018, seguirá defendiendo la camiseta blanquiazul durante la campaña 2026/27.

Con 177 partidos oficiales disputados y más de 2.500 minutos jugados durante la última temporada, la lateral se ha consolidado como una pieza imprescindible gracias a su regularidad, velocidad y capacidad competitiva.

Su renovación refuerza la estabilidad del proyecto y mantiene en la plantilla a una futbolista plenamente identificada con los valores del club.

Sara Niz, presente y futuro para la portería blanquiazul

El club también ha asegurado la continuidad de una de las guardametas con mayor proyección de su estructura de cantera. Sara Niz ha renovado por una temporada más y continuará defendiendo la portería del filial en Primera Federación.

Durante la última campaña, la joven portera combinó su protagonismo en el segundo equipo con una presencia constante en la dinámica del primer equipo, llegando a formar parte de varias convocatorias de Liga F.

Su crecimiento y rendimiento han convencido a la entidad, que sigue apostando por el desarrollo de futbolistas formadas dentro de la casa.

Pola da el salto definitivo al primer equipo

Una de las noticias más destacadas de la semana ha sido la continuidad de Bárbara Martínez, conocida futbolísticamente como «Pola», quien además pasará a tener ficha del primer equipo la próxima temporada.

La centrocampista internacional con Venezuela llegó a Tenerife en febrero de 2023 para incorporarse al filial y, apenas tres años después, se ha ganado un lugar definitivo en la élite. Su progresión durante la última campaña ha sido una de las notas más positivas para la entidad.

Pola disputó nueve encuentros oficiales, seis de ellos como titular, aportando equilibrio, personalidad y capacidad de trabajo en el centro del campo. Su crecimiento quedó reflejado en partidos de máxima exigencia, llegando incluso a ser titular ante el FC Barcelona en el Heliodoro Rodríguez López.

Una apuesta clara por la estabilidad y el talento propio

Las renovaciones de Nay Cáceres, Aleksandra Zaremba, Sara Niz y Pola reflejan la hoja de ruta del CD Tenerife Femenino para la temporada 2026/27. El club combina experiencia, continuidad y desarrollo de cantera para fortalecer un proyecto que busca seguir creciendo en la élite del fútbol femenino español.

Con estos movimientos, la entidad blanquiazul no solo asegura piezas importantes de su presente, sino que también reafirma su compromiso con el futuro, demostrando que el crecimiento deportivo pasa por mantener una base sólida y seguir confiando en las futbolistas que se forman dentro de su estructura.