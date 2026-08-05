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Este jueves continuará el progresivo descenso de temperaturas, el ambiente más suave quedará restringido a puntos del Norte.

Según la previsión del tiempo en Canarias habrán máximas de 40ºC por el Sur de Gran Canaria, de 38ºC por el Oeste de La Palma, o de 34ºC en el resto de islas. El ambiente más suave quedará restringido a puntos del Norte. En el resto lucirá el sol, y la calima se irá retirando a lo largo de la jornada.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 6 de agosto de 2026 / RTVC

El viento soplará de moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio. Y en el mar, situación complicada debido al viento. Para disfrutar de la playa lo más recomendable en las costas protegidas del Sur.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Salvo alguna nubes baja en el extremo nordeste, cielos despejados con calima a menos. Alisio moderado a fuerte.

La Palma: Bajarán las temperaturas pero seguirá el calor, las más altas en el Valle de Aridane. Tiempo soleado, y viento alisio racheado en El Paso.

La Gomera: Alisio con intervalos muy fuertes. Sol, calima a menos y temperaturas veraniegas.

Tenerife: Aunque seguirán bajando las temperaturas, seguirá el calor. Alguna nube baja por el Norte, y sol en el resto con calima en altura a menos.

Gran Canaria: Panza de burro al Norte y la capital, con sensación de bochorno. Viento alisio con intervalos muy fuertes en costas Sureste y Noroeste, rachas 60 – 80km/h.

Fuerteventura: Sol y calima a menos, con alguna nube baja por el N de Jandía. Temperaturas en descenso, valores 28 – 35ºC. Y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas en descenso, valores veraniegos. Y viento alisio racheado, 70km/h.

La Graciosa: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado a fuerte.