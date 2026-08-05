La plantilla, el cuerpo técnico y el consejo de administración pidieron protección y ayuda para afrontar la nueva temporada

La plantilla de la UD Las Palmas, acompañada por su consejo de administración y cuerpo técnico, realizó este miércoles al mediodía la tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen del Pino en el municipio grancanario de Teror.

Los jugadores recibieron la bienvenida del párroco y rector de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, y del primer teniente de alcalde de la villa mariana, Sergio Nuez Ramos.

RTVC

Una visita marcada por el apoyo de la afición

Aficionados del conjunto amarillo, turistas y medios de comunicación recibieron a los futbolistas a su llegada al santuario. Antes de acceder al templo, la plantilla posó para la tradicional foto de familia, cuando faltan once días para el inicio de LaLiga Hypermotion 2026-2027, que comenzará para el equipo grancanario en el Estadio de Gran Canaria frente al Albacete Balompié.

Los futbolistas subieron al camarín de la Virgen, donde los capitanes depositaron varios ramos de flores y pidieron ayuda divina para la nueva temporada.

UD Las Palmas

Ramírez pide protección y el ascenso a Primera División

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, recordó durante un breve discurso en el interior del templo que con este acto la entidad devolvía la visita que la Virgen del Pino realizó hace dos meses al Estadio de Gran Canaria, con motivo de la presencia del Papa León XIV en la isla.

Ramírez pidió a la Virgen protección frente a las lesiones y ayuda «en los momentos delicados» para poder darle a la afición «una alegría que ya se merece», en referencia al ascenso a Primera División. Además, recordó que el equipo deberá afrontar «una larga travesía en el desierto» para alcanzar ese «oasis».