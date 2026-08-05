La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental

El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad ha sido hallado este miércoles flotando en aguas de la playa de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes. El cadáver no presentaba aparentes signos de violencia, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 12:42 horas y movilizó hasta el lugar a agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local y un médico de Atención Primaria.

Posible caída accidental en la playa de Arinaga

La Guardia Civil ha señalado que el cadáver presentaba algunas magulladuras, aunque las primeras hipótesis, a la espera del resultado de la autopsia, apuntan a una posible caída accidental mientras la víctima se bañaba o transitaba por la zona.

El instituto armado ha precisado que el cuerpo no presentaba lesiones graves compatibles con una muerte violenta. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.