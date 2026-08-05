El fenómeno podrá observarse desde cualquier punto del archipiélago, aunque el Gobierno de Canarias habilitará ocho Atalayas Cósmicas

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, presentó este miércoles el dispositivo especial Atalayas, una iniciativa impulsada por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que permitirá seguir el eclipse solar parcial del 12 de agosto desde distintos puntos de observación distribuidos en las ocho islas.

Con este despliegue, residentes y visitantes podrán disfrutar del fenómeno de forma segura mientras descubren cómo se producen estos acontecimientos astronómicos y conocen por qué los cielos del archipiélago reúnen unas condiciones excepcionales para su observación.

Con este despliegue, residentes y visitantes podrán disfrutar del fenómeno de forma segura. Gobierno de Canarias

La consejera destacó que “este ciclo de tres eclipses nos brinda una oportunidad única para seguir posicionando a Canarias como un referente internacional en astronomía y divulgación científica”.

Además, explicó que el próximo 12 de agosto el eclipse podrá observarse desde cualquier punto del archipiélago, si bien la ciudadanía tendrá a su disposición ocho Atalayas Cósmicas repartidas por las islas dentro de una iniciativa liderada por el Museo Elder, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros museos de la ciencia”.

Por su parte, el director gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, explicó que el objetivo de la entidad es que “cualquier persona pueda comprender qué está ocurriendo en el cielo y vivir esta experiencia con seguridad”.

Finalmente, el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, señaló que “un eclipse no debe ser una experiencia reservada únicamente a quienes pueden verlo”. En este sentido, subrayó que, gracias a la colaboración entre la ONCE, el Museo Elder y el proyecto Eclipse Inclusivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las personas ciegas y con discapacidad visual también podrán seguir la evolución del eclipse con un dispositivo que transforma la luz en sonido.

Puntos de observación

Los puntos de observación se instalarán en Caleta de Sebo (La Graciosa), La Santa (Lanzarote), El Cotillo (Fuerteventura), Tejeda (Gran Canaria), Playa San Juan (Tenerife), Valle Gran Rey (La Gomera), La Frontera (El Hierro) y Tazacorte (La Palma), acercando esta experiencia a todo el archipiélago.

Los divulgadores científicos acompañarán al público durante toda la actividad, explicando las diferentes fases del eclipse, el movimiento del Sol, la Luna y la Tierra y resolviendo las dudas de los asistentes para convertir la observación en una experiencia de aprendizaje.

El reparto de las gafas homologadas comenzó esta semana en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Cada visitante recibe un par con su entrada, y continuará el próximo miércoles en los distintos puntos de observación habilitados para seguir el eclipse.