Los sindicatos médicos llaman a otra huelga contra Sanidad

Huelga en un doble sentido, contra el Ministerio por el Estatuto Marco, que consideran que no atiende las necesidades profesionales y laborales del colectivo, además contra la Consejería de Sanidad en Canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los médicos se concentrarán este lunes a las puertas de los complejos hospitalarios de las islas en una semana más de huelga. La principal demanda del colectivo es la creación de una mesa de negociación específica con los representantes médicos. Denuncian que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, aún no se ha sentado a dialogar ni ha mantenido un contacto directo con el sindicato convocante, la Confederación Nacional de Sindicatos Médicos (CESM).

De forma simultánea, en toda España más de 200.000 facultativos están llamados a salir a protestar. En este caso, las movilizaciones se dirigen contra el Ministerio de Sanidad y lo que consideran un borrador de Estatuto Marco insuficiente que no atiende a sus necesidades profesionales y laborales.

La pasada semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, suspendió la mesa de negociación con los sindicatos al considerar que no existía voluntad de alcanzar un acuerdo. Ante estas declaraciones, el Comité de Huelga Nacional de los Médicos denuncia que se ha tergiversado la información y, por ello, reclama la dimisión de la ministra.

Una semana más de huelga de médicos. Imagen RTVC (archivo)

Tercer paro semanal

Este será el tercer paro semanal en los centros sanitarios de toda España y al que seguirán otros hasta al menos el mes de junio si no se resuelve el conflicto.

Hay comunidades en las que CESM ha convocado sus huelgas autonómicas coincidentes con la nacional para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos; es el caso de Aragón, que programó su paro del 20 al 24 de abril y que se sumará a la estatal; Comunidad Valenciana o Canarias.

[bucle_consulta_genaral]

Ramón Castro, presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos Médicos de Tenerife, en declaraciones para el programa ‘Buenos días, Canarias’, de Televisión Canaria, manifestó que al Gobierno de Canarias se le reclama que cumpla los acuerdos ya firmados y pactados desde 2023 y que no se han cumplido.

Entre ellos, explica Ramón Castro, un concurso de traslado todos los años para los médicos de familia, que se nos pague la carrera profesional equiparable a la media de las tres máximas a nivel nacional o que los médicos de familia tengan un tope de 30 pacientes por día y los pediatras 25 pacientes por día, entre otras cuestiones ya negociadas con la administración.

Por otra parte, en relación a las reclamaciones al Ministerio, considera prioritario un Estatuto Marco propio para los médicos y un convenio específico, dadas «nuestras condiciones de trabajo, nuestras competencias, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra responsabilidad civil, penal y asistencial, que no la tiene ningún otro grupo de trabajo en sanidad.