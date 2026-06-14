Zelenski felicita a Trump por su cumpleaños

Zelenski: «Tenemos algunas buenas ideas que podrían ayudar a avanzar hacia la paz y proteger vidas»

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par estadounidense, Dondald Trump, al que ha felicitado por su 80 cumpleaños y le ha prometido «unas cuantas buenas ideas» para poner fin a la guerra que le trasladará durante la cumbre del G7 en Évian, Francia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Archivo

Zelenski le ha trasladado sus mejores deseos y éxitos en sus iniciativas, en particular en sus gestiones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

«Tenemos algunas buenas ideas que podrían ayudar a avanzar hacia la paz y proteger vidas«, ha planteado.

El dirigente ucraniano ha expresado su agradecimiento a Trump por sus esfuerzos por la paz. «Recordamos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los (cohetes) Javelin hasta los Patriots», ha resaltado.