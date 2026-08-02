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La primera semana de agosto comenzará con calor, restos de calima en altura, pocas nubes y rachas de viento alisio localmente muy fuertes

El cielo amanecerá poco nuboso o despejado, permanecerá así hasta la noche, momento en que se dejarán ver nubes bajas, a menos de 400 m de altitud, el parte del norte y nordeste de las islas de mayor relieve y quizá en puntos del norte y oeste de las islas orientales. Las temperaturas cambiarán poco, las máximas podrían alcanzar o superar los 42ºC en Gran Canaria, los 40ºC en La Palma, los 38ºC en Fuerteventura y Tenerife y los 36ºC en El Hierro y La Gomera.

Imagen RTVC.

El viento general soplará del nordeste moderado con áreas de fuerte en altamar entre las islas, en el este y sur de Lanzarote, en el interior y sur de Fuerteventura, y en los municipios del sureste y oeste-noroeste de las otras islas. Son probables rachas de 60 – 80 km/h.

En el mar habrá viento, se prevé marejada a fuerte marejada, y en la mayor parte de las playas y zonas de baño habrá olas de más de 1,5 m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Sol, calor y viento del nordeste moderado con intervalos y rachas localmente fuertes.

La Palma: Quizá nubes bajas a menos de 400 m en el nordeste, al menos por la noche. Temperatura máxima podría rondar los 38 – 40ºC.

La Gomera: Ambiente soleado y caluroso. Rachas de viento de 60 – 90km/h de las que se librarán en los municipios de Agulo y Hermigua.

Tenerife: A menos de 400 m en el nordeste no descartables nubes bajas. En el resto sol y temperaturas de más de 30ºC, la máxima rondará o superará los 38ºC.

Gran Canaria: Aviso Rojo de AEMET por temperaturas, por quinto día consecutivo la máxima superará los 40ºC. Viento alisio moderado a fuerte y racheado en el sureste y en el noroeste.

Fuerteventura: Cielo despejado, con ligera calima. Viento alisio moderado con intervalos fuertes en el interior y en la península de Jandía.

Lanzarote: Alisio fuerte y racheado salvo en el noroeste de la isla. Sol, restos de calima inapreciables y temperatura máxima de 35 – 36ºC.

La Graciosa: Ambiente soleado y caluroso. Temperatura máxima 29 – 31ºC