La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que no va a «traicionar» a sus compañeros y, por lo tanto, no se plantea renunciar al Estatuto Marco de la profesión sanitaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, preside la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), este miércoles en Madrid. EFE/ Sergio Pérez

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este miércoles que no va a «renunciar» al Estatuto Marco para la profesión sanitaria porque ello supondría «traicionar» a sus compañeros y ha acusado a las comunidades autónomas de «hacer del perro del hortelano», que ni «resuelven ni dejan resolver».

García se ha manifestado así tras el Consejo Interterritorial monográfico sobre el estatuto marco y las reivindicaciones de los médicos que ha concluido con la negativa de los consejeros a votar los puntos del orden del día, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

«Hoy las comunidades podían haber puesto su granito de arena para desarticular el conflicto», ha denunciado la ministra, que ha recordado que este pleno se convocó a petición de las propias comunidades.

«No se puede hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver», ha censurado.

Pese a ello, y al rechazo que ha suscitado el Estatuto Marco entre profesionales, sindicatos y comunidades, Sanidad piensa seguir «trabajando» y «empujando» para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, ha garantizado.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, junto a otros consejeros autonómicos, mostró una posición común de apoyo a profesionales y pacientes, reclamando al Ministerio medidas estructurales urgentes para resolver el conflicto y mejorar el Sistema Nacional de Salud.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Consejería de Sanidad Gobierno de Canarias

Canarias recuerda que el Estatuto Marco es competencia exclusiva del Estado

Monzón firmó junto a dieciséis comunidades autónomas un documento en el que se recuerda que el Estatuto Marco es competencia exclusiva del Estado y que su reforma corresponde al Ministerio de Sanidad.

Las comunidades autónomas asumen las consecuencias asistenciales del conflicto, aunque insisten en que la causa normativa es estatal, y mantienen medidas para garantizar la atención sanitaria y minimizar el impacto en la ciudadanía.

Además, advierten que la solución requiere un acuerdo estatal y reabrir el diálogo con el colectivo médico, ya que la huelga evidencia que el conflicto sigue abierto tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros.

Mediación de una entidad independiente

El conflicto se desarrolla en un contexto de déficit de profesionales sanitarios, envejecimiento poblacional, aumento de jubilaciones y mayor carga asistencial, lo que agrava la situación del sistema sanitario.

Canarias, junto con Euskadi y Castilla-La Mancha, propuso previamente la mediación de una entidad independiente como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes para facilitar el diálogo entre las partes.

En conjunto, la consejera Esther Monzón y el resto de responsables autonómicos insisten en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad asuma su responsabilidad normativa y lidere una reforma del Estatuto Marco que permita desbloquear el conflicto con los médicos. Subrayan que la prioridad es proteger la continuidad asistencial y responder a las demandas profesionales, evitando que la tensión se prolongue. Asimismo, reclaman un proceso de diálogo real y sostenido que permita alcanzar un consenso y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en un contexto de creciente presión asistencial y cohesión social.