La reacción del colectivo médico no se ha hecho esperar y han criticado la aprobación del anteproyecto de reforma del Estatuto Marco y han llamado a la quinta huelga nacional entre el 15 y 19 de junio

Mónica García, ministra de Sanidad. Imagen EFE

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la reforma del Estatuto Marco de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) a pesar del rechazo de los sindicatos médicos, que mantienen sus protestas ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad para solucionar el conflicto.

El anteproyecto de ley del Estatuto Marco inicia su andadura un día después de otra infructuosa reunión del Ministerio de Sanidad con seis sindicatos médicos, que han llamado a la quinta huelga nacional del año entre el 15 y el 19 de junio.

Pese a que el texto, pactado con los sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde- tras casi tres años de negociaciones, introduce mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias de 24 horas a un máximo de 17 o las jornadas semanales de no más de 45, las organizaciones sindicales médicas siguen exigiendo un marco de regulación propio independiente del resto para negociar sus condiciones laborales.

Los médicos exigen un Estatuto Marco propio

Una exigencia que tanto Sanidad como también los sindicatos generalistas han rechazado siempre de plano, al entender que el Estatuto Marco es una norma común que debe regular y mejorar las condiciones de todo el personal del SNS y no sólo de una parte y que todas las reivindicaciones médicas tenían cabida en un capítulo específico de la ley.

Al margen de las mejoras concretas para médicos, la reforma prevé otras medidas dirigidas a consolidar la estabilidad laboral con ofertas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, la reclasificación profesional acorde a la formación y competencias, el reconocimiento de la actividad docente e investigadora como trabajo efectivo y de la conciliación como un derecho, entre otras.

Tras su primer paso por el Consejo de Ministros, se abre ahora el periodo de audiencia pública, tras lo cual, y previo paso de nuevo por el Gobierno, se remitirá al Congreso de los Diputados.

Críticas de los médicos

La profesión médica, a través de la Organización Médica Colegial (OMC), ha lamentado «profundamente» que el anteproyecto haya llegado sin el consenso necesario con este colectivo, que -ha recordado-, ha trasladado «de forma reiterada propuestas dirigidas a mejorar la calidad asistencial a través de unas condiciones de ejercicio adecuadas».

No han sido recogidos, según la OMC, «aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud», ni propuestas demandadas por los médicos que consideran habrían contribuido a reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a los pacientes y favorecer unas condiciones más adecuadas para el ejercicio profesional. Unas demandas que confía que se incorporen en la tramitación parlamentaria.

Del mismo modo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha criticado la decisión de Sanidad de elevar al Consejo de Ministros el texto sin haber modificado aquellos puntos que el colectivo médico consideraba «básicos y justos», lo que, a su juicio, «es una auténtica irresponsabilidad».

La confederación ha vuelto a advertir de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) «se está descapitalizando de médicos» y que la única solución pasa por mejorar las condiciones laborales de los profesionales, algo que dice no ha contemplado el Ministerio y que hace se mantenga abierto el conflicto y que la próxima semana del 15 al 19 de junio se mantenga la huelga.