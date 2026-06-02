A nueve días de la llegada del Pontífice, miles de personas esperan asistir a los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife

Canarias afronta la recta final de los preparativos para la visita del Papa León XIV, que tendrá lugar dentro de nueve días y movilizará el que será el dispositivo más grande y complejo de la historia del archipiélago. La expectación crece tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde las instituciones y la organización ultiman los detalles de los actos que reunirán a decenas de miles de personas.

RTVC

Más de 50.000 preinscritos para la misa en Gran Canaria

En Gran Canaria, 50.000 personas se han preinscrito para asistir a la misa que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria. Sin embargo, las limitaciones de aforo impedirán que todas puedan acceder al recinto.

La organización prevé comenzar a remitir en las próximas horas las confirmaciones de reserva a través del correo electrónico, un trámite que permitirá conocer qué asistentes dispondrán finalmente de plaza para participar en la celebración.

Imagen de archivo | Europa Press / Ansa / Massimo Percossi

La Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna estarán presentes

En Tenerife también se han dado a conocer nuevos detalles sobre la eucaristía que presidirá el Pontífice. Entre los elementos más destacados figura la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria y de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.

Asimismo, durante la celebración estarán presentes las reliquias del Santo Hermano Pedro y de San José de Anchieta, dos de las figuras religiosas más relevantes vinculadas a la historia de Canarias.

Un gesto simbólico hacia la realidad migratoria

La organización también ha comunicado que se fondearán cayucos en la dársena como símbolo de la realidad migratoria que vive el Archipiélago. Este gesto formará parte de los elementos previstos durante la visita papal y pretende representar una de las realidades sociales más significativas de Canarias.