El Ayuntamiento activa un plan especial para garantizar la movilidad, la seguridad y el funcionamiento de los servicios esenciales durante una jornada que reunirá a cientos de miles de personas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó este martes las principales líneas del dispositivo especial diseñado con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad el próximo 11 de junio, una jornada que congregará a cientos de miles de personas y situará a la capital grancanaria en el centro de la atención nacional e internacional.

Las Palmas de GC presenta el dispositivo de seguridad para la visita del papa León XIV | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad, la organización y la convivencia durante los actos previstos, así como asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y minimizar las afecciones a la vida cotidiana de la ciudad.

Coordinación institucional para una visita histórica

La alcaldesa, Carolina Darias, presentó el dispositivo junto al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz. El trabajo de planificación se ha desarrollado durante los últimos meses en coordinación con distintas administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo de todos los actos previstos.

Durante su intervención, Darias destacó que Las Palmas de Gran Canaria se prepara para acoger “un acontecimiento de especial relevancia humana, espiritual, institucional y ciudadana”, recordando que la ciudad recibirá oficialmente al Pontífice en la Plaza Stagno, donde le entregarán las Llaves de Oro de la ciudad.

La alcaldesa subrayó además que la visita supone “una oportunidad para proyectar al exterior la imagen de una ciudad abierta, diversa, hospitalaria y comprometida con la convivencia” y añadió que “Las Palmas de Gran Canaria ha sido, es y seguirá siendo escenario de grandes acontecimientos gracias a la profesionalidad de sus servicios públicos, la colaboración institucional y el compromiso de su ciudadanía”.

Por su parte, Cristóbal Déniz agradeció la colaboración de todas las administraciones implicadas y calificó la visita como “el acontecimiento más importante de la historia de la Diócesis de Canarias”. Además, apeló a la colaboración ciudadana para compatibilizar el desarrollo de los actos con la actividad habitual de la ciudad.

Un operativo para garantizar la seguridad y los servicios esenciales

El concejal Josué Íñiguez destacó que las administraciones llevan meses trabajando de forma coordinada para preparar una jornada histórica y afirmó que “queremos que la ciudadanía pueda disfrutar de un momento histórico para nuestra ciudad, pero también queremos que Las Palmas de Gran Canaria siga respondiendo en aquello que resulta imprescindible: seguridad, emergencias, movilidad, limpieza y servicios públicos”.

El dispositivo municipal contará con la participación de la Policía Local, los Agentes de Movilidad, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, el Servicio de Seguridad y Emergencias y el resto de servicios municipales esenciales, que actuarán de forma coordinada durante todas las fases de la visita.

Dentro de los preparativos, el Ayuntamiento activó el pasado 4 de abril el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) en fase de prealerta y prevé elevarlo a situación de alerta el próximo 8 de junio. Este cambio implicará una mayor intensidad en los trabajos preparatorios y una presencia más visible de los equipos operativos sobre el terreno.

Cuatro espacios clave y refuerzo de la movilidad

La planificación se articula en torno a cuatro escenarios principales: el entorno de la Plaza Stagno, donde tendrá lugar la recepción institucional; el recorrido del papamóvil hasta la Catedral de Canarias; la Plaza de Santa Ana; y Siete Palmas, donde se espera la mayor concentración de asistentes con motivo de la celebración de la Santa Misa.

Protección Civil desplegará un amplio dispositivo en distintos puntos estratégicos para ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia y prestar asistencia a las personas asistentes.

Las actuaciones municipales comenzarán a intensificarse desde principios de la próxima semana con la señalización de las zonas afectadas y la implantación progresiva de las medidas organizativas previstas. Los desalojos de las áreas que requieran medidas especiales de seguridad comenzarán durante la mañana del 10 de junio, mientras que durante la jornada de la visita se aplicarán los cortes y restricciones de circulación necesarios.

Transporte público y teletrabajo

El Ayuntamiento ha diseñado un plan específico para facilitar los desplazamientos de los asistentes, con zonas preferentes para el transporte público, espacios específicos para el transporte discrecional y medidas destinadas a acercar a los usuarios lo más próximo posible al entorno del Estadio de Gran Canaria. La corporación recomienda priorizar el uso de las guaguas y los taxis para acceder a los distintos actos programados.

Una vez finalizada la Santa Misa, se activará un operativo de evacuación ordenada en Siete Palmas y se levantarán progresivamente las restricciones de movilidad, dando prioridad al transporte público. La normalidad se recuperará por completo tras la salida del Pontífice de la isla, prevista para el mediodía del 12 de junio.

El dispositivo también contempla medidas organizativas en la administración municipal. Entre ellas figura la promoción del teletrabajo entre el personal municipal y la suspensión de actividades no esenciales durante la jornada del 11 de junio, con el objetivo de reducir desplazamientos, facilitar la movilidad, reforzar la seguridad y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

La alcaldesa agradeció el trabajo de los servicios municipales y de las instituciones implicadas y pidió la colaboración de vecinos, comerciantes, profesionales y colectivos ciudadanos. En este sentido, destacó que “la colaboración de todos será fundamental para que esta jornada histórica se desarrolle con normalidad y para que Las Palmas de Gran Canaria vuelva a ofrecer la mejor imagen de sí misma”.