Canarias compensará la cuota de autónomos los dos primeros meses de baja

El Gobierno de Canarias pone en marcha una ayuda para los autónomos que estén de baja que les compensará la cuota de los dos primeros meses y tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha presentado este martes una nueva medida del Plan Respaldo Autónomos, mediante la que la Comunidad Autónoma va a compensar la cuota de la Seguridad Social de los dos primeros meses de incapacidad laboral (o de la parte proporcional si dura menos).

La medida, para la que se ha reservado un crédito ampliable en función de la demanda de 600.000 euros, será aplicable con carácter retroactivo desde el 1 de enero y hasta un máximo de 700 euros, ha explicado el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

Canarias, la única que compensa estas cuotas

Domínguez ha celebrado que el número de desempleados haya bajado de 145.000 personas, en gran medida por el crecimiento de los trabajadores autónomos, que a finales de mayo sumaban 147.698 en toda Canarias, 380 más que en el mes de abril.

El vicepresidente ha explicado que Canarias es la única comunidad autónoma que compensa estas cuotas a la Seguridad Social, una medida aplicable a autónomos sin empleados, a no ser que se trate de una enfermedad grave.

Hasta 700 euros

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este martes este programa de Incapacidad Temporal, por el que se podrán compensar las cuotas abonadas durante los dos primeros meses de incapacidad temporal, o la parte proporcional si la baja dura menos tiempo, con un máximo de 700 euros.

«La medida está pensada para evitar que enfermar o sufrir un accidente suponga un perjuicio económico añadido para quienes desarrollan su actividad por cuenta propia en Canarias», ha subrayado Manuel Domínguez.

El vicepresidente ha explicado que una baja por enfermedad puede suponer un golpe económico difícil de asumir para un autónomo, que deja de recibir ingresos pero mantiene gastos fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social.

Condiciones y por orden de llegada

La ayuda se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de llegada de las solicitudes, siempre que estas cumplan los requisitos establecidos.

Entre las condiciones de acceso figuran tener domicilio fiscal en Canarias, desarrollar la actividad en las islas y estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Canaria.

Podrán acogerse a esta línea de apoyo las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en Canarias, sin asalariados, mutualistas y, en determinados supuestos, miembros de sociedades o comunidades de bienes que ejerzan su actividad por cuenta propia en el Archipiélago.

Una vez comprobada la situación subvencionable, el abono se realizará en un único pago, sin necesidad de justificación económica posterior, más allá de la documentación presentada con la solicitud.

Se suma al Plan Respaldo Autónomos

Manuel Domínguez ha explicado que esta medida se suma a las ya puestas en marcha dentro del Plan Respaldo Autónomos para favorecer la conciliación, la contratación y la financiación del trabajo por cuenta propia.

Ha recordado que el Programa Concilia, cuya convocatoria sigue abierta y registra más de diez solicitudes diarias, permite cubrir hasta el 75 % de los gastos de guardería, escuelas infantiles, actividades extraescolares y otros cuidados familiares, con un máximo de 3.000 euros.

Otra de las medidas es la cuota cero para los nuevos emprendedores, que ya va por la tercera convocatoria y ha registrado hasta la fecha más de 3.900 solicitudes.

Domínguez ha destacado que Canarias es además la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha la exención del pago del IGIC (o el IVA en el caso de las demás) para los autónomos que no superen los 50.000 euros de facturación.