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Canarias critica que el Estado «adeude» a las islas 350 millones en transferencias específicas

RTVC / Europa PRESS
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El portavoz del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo regional sigue atento a la evolución de las partidas que el Estado debe transferir a las islas

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes 1 de junio de 2026. Imagen Presidencia del Gobierno
Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes 1 de junio de 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha criticado que el Gobierno de España «adeude» a la Comunidad Autónoma unos 350 millones de euros en transferencias específicas «sólo de este año».

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que, pese a la situación política nacional, el Ejecutivo regional sigue atento a la evolución de las partidas que el Estado debe transferir a las islas.

«En el Consejo se ha abordado cuál es el minuto y resultado exacto de cada uno de los expedientes y transferencias pendientes por parte del Estado a esta Comunidad Autónoma», observó.

Al respecto, Cabello insistió en que son unos 350 millones de euros los que se «adeuda» al archipiélago sólo en partidas correspondientes a 2026.

«Esa es una preocupación especial que tiene este Gobierno», comentó para hacer especial hincapié en que la CCAA va a estar trabajando «hasta el último minuto» con quien esté en el Gobierno de España para viabilizar estas transferencias.

De igual modo, el portavoz señaló que existe «mucha correspondencia pendiente» con el Estado y que aunque se ha producido algún «avance tímido» en determinadas materias, espera poder desbloquear asuntos como la cogestión de los aeropuertos o el control de incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF)

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