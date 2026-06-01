Aún tenía contrato en vigor para seguir al frente del Dreamland Gran Canaria, pero tras el descenso del equipo, Savané ha decidido dimitir

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha presentado este lunes su dimisión tras certificarse el descenso del equipo a Primera FEB, según ha anunciado él mismo en rueda de prensa.

El exjugador senegalés, toda una leyenda en Granca, pone así fin a la etapa que abrió al asumir la presidencia en septiembre de 2022, en la que lideró desde los despachos al equipo que ganó Eurocopa en 2023 y luego apostó por trasladar el club a la Liga de Campeones-FIBA.

La caída a Primera FEB tras 31 temporadas consecutivas en Liga Endesa han sido la puntilla para Savané, que tenía contrato en vigor para seguir presidiendo el Dreamland Gran Canaria hasta el año 2027 tras haber renovado el verano pasado su acuerdo con el Cabildo de la isla, propietario del club.