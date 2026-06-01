María Fernández asegura que el retraso “estrangula” a los cabildos e impide reforzar las guaguas y mejorar el servicio público.

Entrevista íntegra a María Fernández en La Radio Canaria.

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha criticado en De La Noche Al Día el retraso del Ejecutivo estatal en la transferencia de los fondos destinados a sufragar la gratuidad del transporte público en las Islas.

Fernández denunció que, a estas alturas de 2026, el Estado todavía no ha habilitado el crédito correspondiente a 2025, una cantidad que asciende a 42 millones de euros. Además, advirtió de que el adelanto económico previsto para este año probablemente no llegará hasta finales de 2026.

La responsable autonómica vinculó esta situación a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y aseguró que el retraso está generando problemas de tesorería en los cabildos insulares.

Canarias denuncia que el Estado aún no ha transferido los 42 millones pendientes de la gratuidad del transporte / Foto: La Radio Canaria.

“Nos tienen estrangulados”

Durante la entrevista, María Fernández afirmó que la falta de liquidez está dificultando la mejora del transporte público en Canarias.

“Estamos a mitad de 2026 y el Gobierno de España no tiene habilitado el crédito para transferirnos lo que nos debe de 2025 por la gratuidad del transporte”, aseguró.

La directora general añadió que esta situación “supone un tensionamiento de tesorería para los cabildos” y advirtió de que “imposibilita poner más guaguas y mejorar el servicio”.

Fernández fue especialmente contundente al señalar que las administraciones insulares están asumiendo una presión económica añadida mientras esperan la llegada de los fondos estatales. “Nos tienen estrangulados”, lamentó.

La entrevista completa puede verse en el canal de Youtube de La Radio Canaria.